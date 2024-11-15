800 bin TL konut kredisi çekerek ev satın alanların aylık taksitleri Ziraat Bankası’nda ne kadardır?

Konut kredisi çekmek isteyenler Kasım ayı itibarıyla kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bu noktada Ziraat Bankası tarafından güncel konut kredisi faizi ve taksit tablosu duyuruldu. İşte 800 bin TL konut kredisi geri ödemesi...
Konut kredisi çekmek isteyenler Kasım ayı itibarıyla kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bu noktada Ziraat Bankası tarafından güncel konut kredisi faizi ve taksit tablosu duyuruldu. İşte 800 bin TL konut kredisi geri ödemesi...
Ziraat Bankası 800 bin TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar?
Taksit Tutarı:25.378,38 TL
Faiz Oranı:% 3,09
Yıllık Maliyet Oranı:% 44.9102
AY AY TAKSİT ÖDEME TABLOSU
|Sıra
|Taksit
|Anapara
|Faiz
|KKDF
|BSMV
|Bakiye
|1
|25.378,38
|658,38
|24.720,00
|0,00
|0,00
|799.341,62
|2
|25.378,38
|678,72
|24.699,66
|0,00
|0,00
|798.662,90
|3
|25.378,38
|699,70
|24.678,68
|0,00
|0,00
|797.963,20
|4
|25.378,38
|721,32
|24.657,06
|0,00
|0,00
|797.241,88
|5
|25.378,38
|743,61
|24.634,77
|0,00
|0,00
|796.498,27
|6
|25.378,38
|766,58
|24.611,80
|0,00
|0,00
|795.731,69
|7
|25.378,38
|790,27
|24.588,11
|0,00
|0,00
|794.941,42
|8
|25.378,38
|814,69
|24.563,69
|0,00
|0,00
|794.126,73
|9
|25.378,38
|839,86
|24.538,52
|0,00
|0,00
|793.286,87
|10
|25.378,38
|865,82
|24.512,56
|0,00
|0,00
|792.421,05
|11
|25.378,38
|892,57
|24.485,81
|0,00
|0,00
|791.528,48
|12
|25.378,38
|920,15
|24.458,23
|0,00
|0,00
|790.608,33
|13
|25.378,38
|948,58
|24.429,80
|0,00
|0,00
|789.659,75
|14
|25.378,38
|977,89
|24.400,49
|0,00
|0,00
|788.681,86
|15
|25.378,38
|1.008,11
|24.370,27
|0,00
|0,00
|787.673,75