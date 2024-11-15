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800 bin TL konut kredisi çekerek ev satın alanların aylık taksitleri Ziraat Bankası'nda ne kadardır?

Ev sahibi olmak isteyenler tarafından konut kredileri ve faiz oranları araştırılıyor. Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası tarafından 800 bin TL konut kredisi hesaplaması belli oldu. İşte 800 bin TL konut kredisi geri ödeme koşulları...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:51 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:51
800 bin TL konut kredisi çekerek ev satın alanların aylık taksitleri Ziraat Bankası’nda ne kadardır?

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Konut kredisi çekmek isteyenler Kasım ayı itibarıyla kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bu noktada Ziraat Bankası tarafından güncel konut kredisi faizi ve taksit tablosu duyuruldu. İşte 800 bin TL konut kredisi geri ödemesi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ziraat Bankası 800 bin TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar?

Taksit Tutarı:25.378,38 TL

Faiz Oranı:% 3,09

Yıllık Maliyet Oranı:% 44.9102

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AY AY TAKSİT ÖDEME TABLOSU

Sıra Taksit Anapara Faiz KKDF BSMV Bakiye
1 25.378,38 658,38 24.720,00 0,00 0,00 799.341,62
2 25.378,38 678,72 24.699,66 0,00 0,00 798.662,90
3 25.378,38 699,70 24.678,68 0,00 0,00 797.963,20
4 25.378,38 721,32 24.657,06 0,00 0,00 797.241,88
5 25.378,38 743,61 24.634,77 0,00 0,00 796.498,27
6 25.378,38 766,58 24.611,80 0,00 0,00 795.731,69
7 25.378,38 790,27 24.588,11 0,00 0,00 794.941,42
8 25.378,38 814,69 24.563,69 0,00 0,00 794.126,73
9 25.378,38 839,86 24.538,52 0,00 0,00 793.286,87
10 25.378,38 865,82 24.512,56 0,00 0,00 792.421,05
11 25.378,38 892,57 24.485,81 0,00 0,00 791.528,48
12 25.378,38 920,15 24.458,23 0,00 0,00 790.608,33
13 25.378,38 948,58 24.429,80 0,00 0,00 789.659,75
14 25.378,38 977,89 24.400,49 0,00 0,00 788.681,86
15 25.378,38 1.008,11 24.370,27 0,00 0,00 787.673,75
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