1.20 FAİZLİ KREDİ BAŞVURU EKRANI 2024! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Şartlar neler?

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Başvuru Şartları ve Detaylar

Düşük faizli konut kredisi için başvuru detayları henüz netleşmiş değil, ancak 15 yıl (180 ay) vade imkânı ve yüzde 1.20 faiz oranı beklentisi yüksek. İlk kez ev alacaklar için uygulanacak bu faiz oranı, hiçbir evi olmayan vatandaşlara verilecek. Kredi vadesi ise 120 ay (10 yıl) dışında 180 aya kadar uzatılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili yapacağı açıklamalarla, kampanyanın kapsamı ve başvuru tarihleri netleşecek. Bu açıklamalarla birlikte, dar gelirli vatandaşlar için sunulacak olan "İlk Evim" kampanyasına dair tüm detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

Kimler Başvurabilecek?

Daha önce hayata geçirilen benzer kampanyalarda, bazı şartlar getirilmişti. Bu şartlar arasında, taşınmazı alacağı şehirde son bir yıl içinde konut satmama, hisseli konut sahipliği durumunda ise hissenin yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler bulunuyordu. Ayrıca, ilk defa konut alacak kişilerin belli bir süre o şehirde yaşamış olması gibi koşullar da gündeme gelebilir. Satın alınan konutta belirli bir süre oturma şartı ise başka bir önemli düzenleme olabilir.