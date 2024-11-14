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1.20 FAİZLİ KREDİ BAŞVURU EKRANI 2024! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Şartlar neler?

Düşük faizli konut kredisi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu yeni düzenleme ile, 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vadeli konut kredisi imkanı ile düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olmaları teşvik edilecek.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 14:48 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 14:48
1.20 FAİZLİ KREDİ BAŞVURU EKRANI 2024! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Şartlar neler?

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Türkiye'de konut alımına yönelik yeni bir döneme giriliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan kararla, ikinci ev alacak vatandaşlar için kredi sınırlaması getiriliyor. Halihazırda bir evi olan vatandaşlar ikinci ev alacakları durumda evin değerinin yüzde 90'ı yerine yalnızca yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecekler. Bu yeni düzenleme konut arzını artırma amacını güderken ilk kez ev alacakları destekleme yönünde de önemli adımlar atılacağına işaret ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Müjdeli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, Merkez Bankası ve BDDK'nın, ilk kez ev alacaklara yönelik önemli bir destek çalışması yürüttüğünü duyurdu. Yılmaz, konut arzını artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların arasında katılım finansı ve kalkınma bankacılığının da yer aldığını belirtti. Ayrıca, "Konut arzını artırmaya yönelik mekanizmalar üzerinde duruyoruz. İlk ev edinimini güçlü şekilde teşvik edecek projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Düşük Faizli Konut Kredisi İçin İlk Aşamalar

Yılmaz, ilk evini alacaklara yönelik düşük faizli kredi imkânı sağlanacağına dikkat çekerek, bu konudaki çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti. "Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve erişilebilirliği artırmak durumundayız" şeklinde konuştu. Merkez Bankası ve BDDK'nın üzerinde çalıştığı düşük faizli kredi, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunacak. Bu kredi kapsamında, 1.20 faiz oranıyla 15 yıl vadeli konut kredisi sunulması planlanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Şartları ve Detaylar

Düşük faizli konut kredisi için başvuru detayları henüz netleşmiş değil, ancak 15 yıl (180 ay) vade imkânı ve yüzde 1.20 faiz oranı beklentisi yüksek. İlk kez ev alacaklar için uygulanacak bu faiz oranı, hiçbir evi olmayan vatandaşlara verilecek. Kredi vadesi ise 120 ay (10 yıl) dışında 180 aya kadar uzatılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili yapacağı açıklamalarla, kampanyanın kapsamı ve başvuru tarihleri netleşecek. Bu açıklamalarla birlikte, dar gelirli vatandaşlar için sunulacak olan "İlk Evim" kampanyasına dair tüm detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

Kimler Başvurabilecek?

Daha önce hayata geçirilen benzer kampanyalarda, bazı şartlar getirilmişti. Bu şartlar arasında, taşınmazı alacağı şehirde son bir yıl içinde konut satmama, hisseli konut sahipliği durumunda ise hissenin yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler bulunuyordu. Ayrıca, ilk defa konut alacak kişilerin belli bir süre o şehirde yaşamış olması gibi koşullar da gündeme gelebilir. Satın alınan konutta belirli bir süre oturma şartı ise başka bir önemli düzenleme olabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Örnek Hesaplama

İlk kez ev alacaklar için faiz oranı belirli bir aralıkta tutulacak. 2 milyon TL kredi almayı düşünen bir kişi için, 180 ay (15 yıl) vade ile yüzde 1.20 faiz oranı uygulandığında, aylık taksit tutarı yaklaşık 27.174 TL olacaktır. Toplam ödeme ise 4.891.401 TL'ye kadar çıkabilecek.

Kredi Türü: Konut kredisi
Kredi Tutarı: 2.000.000 TL
Vade Süresi: 180 ay
Faiz Oranı: %1.20
Aylık Taksit: 27.174,45 TL
Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Ne Zaman Başvurulacak?

Başvuru tarihleri hakkında henüz net bir açıklama yapılmış değil ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda yapacağı açıklamalarla birlikte süreç hız kazanacak. Konut alımını kolaylaştıracak bu kampanya, özellikle dar gelirli aileler için önemli bir fırsat sunuyor.

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