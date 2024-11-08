50 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler 12 ay, 24 ay, 36 ay vadelerde Ziraat Bankası’na kaç TL faiz ödüyorlar?

Bireysel harcamalar için ihtiyaç kredileri ve faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki ihtiyaç kredisinde güncel faiz ve geri ödeme koşullarına ilişkin son durum ne? İşte Ziraat Bankası 50 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödeme koşulları...