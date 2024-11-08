50 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler 12 ay, 24 ay, 36 ay vadelerde Ziraat Bankası’na kaç TL faiz ödüyorlar?

Bireysel harcamalar için ihtiyaç kredileri ve faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki ihtiyaç kredisinde güncel faiz ve geri ödeme koşullarına ilişkin son durum ne? İşte Ziraat Bankası 50 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödeme koşulları...
(Takvim Foto Arşiv)
Ziraat Bankası 12 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi
Bankadan 12 ay vade süresi ile kredi çekildiğinde geri ödeme koşulları şöyle:
Taksit tutarı: 5.931,85 TL
Faiz oranı: % 4,54
Yıllık maliyet: %101.3803
(Takvim Foto Arşiv)
Ziraat Bankası 24 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi
Bankadan 24 ay vade süresi ile kredi çekildiğinde geri ödeme koşulları şöyle:
Taksit tutarı: 3.947,95 TL
Faiz oranı: %4,54
Yıllık maliyet: %100.4054
(Takvim Foto Arşiv)
Ziraat Bankası 36 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi
Bankadan 36 ay vade süresi ile kredi çekildiğinde geri ödeme koşulları şöyle:
Taksit tutarı: 3.379,90 TL
Faiz oranı: %4,54
Yıllık maliyet: %100.0866