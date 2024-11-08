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50 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler 12 ay, 24 ay, 36 ay vadelerde Ziraat Bankası'na kaç TL faiz ödüyorlar?

Eğitim, sağlık ve bireysel harcamalar için ihtiyaç kredileri ve faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası tarafından 50 bin TL ihtiyaç kredisi hesaplaması belli oldu. Peki ihtiyaç kredisinde son durum ne? İşte Ziraat Bankası 50 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödeme koşulları...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 18:39 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 18:40
50 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler 12 ay, 24 ay, 36 ay vadelerde Ziraat Bankası’na kaç TL faiz ödüyorlar?

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Bireysel harcamalar için ihtiyaç kredileri ve faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki ihtiyaç kredisinde güncel faiz ve geri ödeme koşullarına ilişkin son durum ne? İşte Ziraat Bankası 50 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödeme koşulları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ziraat Bankası 12 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi

Bankadan 12 ay vade süresi ile kredi çekildiğinde geri ödeme koşulları şöyle:

Taksit tutarı: 5.931,85 TL

Faiz oranı: % 4,54

Yıllık maliyet: %101.3803

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ziraat Bankası 24 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi

Bankadan 24 ay vade süresi ile kredi çekildiğinde geri ödeme koşulları şöyle:

Taksit tutarı: 3.947,95 TL

Faiz oranı: %4,54

Yıllık maliyet: %100.4054

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ziraat Bankası 36 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi

Bankadan 36 ay vade süresi ile kredi çekildiğinde geri ödeme koşulları şöyle:

Taksit tutarı: 3.379,90 TL

Faiz oranı: %4,54

Yıllık maliyet: %100.0866

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