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THY KAP'a bildirdi! 10 ayda 72,2 milyon yolcu

THY KAP'a bildirdiği verilere göre 10 ayda 72,2 milyon yolcu taşıdı. Yapılan açıklamada filodaki uçak sayısının 472 olduğu ifade edildi.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 12:54 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 12:54
THY KAP’a bildirdi! 10 ayda 72,2 milyon yolcu

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THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2024 yılı Ekim ayı ve Ocak-Ekim ayını kapsayan 10 aylık trafik sonuçlarını yayımladı. Verilere göre havayolu şirketi 2023 yılı Ekim ayında 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 2,9 azalarak 7,1 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ekim 2023 ayına benzer şekilde 2,5 milyon olarak kayıtlara yansıdı.

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Yolcu doluluk oranı Ekim 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 82,7 olurken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 82,5 yurt içi doluluk oranı yüzde 84,6 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), 2024 yılı Ekim ayında 21,8 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta ise söz konusu dönemde 165,2 bin ton olarak kaydedilmiştir.

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UÇAK SAYISI 472 OLDU

2024 yılı OCAK-Ekim ayı trafik sonuçlarına göre havayolu şirketi, Ocak – Ekim 2023 döneminde 71,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 1,3 artarak 72,2 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise 26,5 milyon olarak kayıtlara geçti.

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Yolcu doluluk oranı Ocak – Ekim 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 82,3 olarak oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,9 yurt içi yolcu doluluk oranı ise yüzde 86,8 olarak kayıtlara geçti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), 212,6 milyar olurken, Taşınan Kargo-Posta, 1,7 milyon ton olarak gerçekleşti. 2024 Ekim ayı sonunda filodaki uçak sayısı 472'e yükseldi.

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