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Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini güncelledi: Gıdada ilaç, köftede at-eşek eti!

Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini güncelledi. Birçok gıdada ilaç etkin maddesine rastlandı. Köftelerde at- eşek eti çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini güncelledi: Gıdada ilaç, köftede at-eşek eti!

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan hileli gıda listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Bakanlık, taklittağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye vatandaşların her gün tükettiği tost peyniri, tereyağı, yoğurt, kıyma gibi çeşitli uygunsuz hileli ürünler eklendi. Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 132'ye, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 737'ye yükseldi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı. Listeye eklenen ürünlerde, tereyağı, kaymak ve tost peynirinde yağ oranının düşük olması, yoğurtta jelatin görülmesi, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması, bazı ürünlerde ilaç etken maddesi tespiti, kıyma ve köftede tek tırnaklı tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

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