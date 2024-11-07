Donald Trump sonrası ilk karar! Fed faizi açıkladı

Fed Kasım ayı faiz kararını açıkladı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"FAİZ EKONOMİK FAALİYETLERİ AZALTACAK KADAR YÜKSEK"

Yetkililer, enflasyonun merkez bankasının hedefine döneceğinden daha emin oldukları ve son indirimlere rağmen faizlerin hala ekonomik faaliyeti azaltacak kadar yüksek olduğuna inandıkları için bu hamlelerin gerekli olduğunu söylediler.