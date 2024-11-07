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Donald Trump sonrası ilk karar! Fed faizi açıkladı

ABD seçimlerinde Donald Trump'ın zaferle çıkmasının ardından Fed'in nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyordu. Fed Kasım ayı faiz kararını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 22:01 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 22:18
Donald Trump sonrası ilk karar! Fed faizi açıkladı

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ABD seçimlerinde Donald Trump'ın zaferle çıkmasının ardından Fed'in nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyordu.

Uzun süre sonra geçtiğimiz ay ilk kez faiz indiren ABD Merkez Bankası Fed, Trump'la birlikte bu kararını devam ettirdi.

FED FAİZ İNDİRDİ
Fed faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 4.75'e indirerek Trump'la birlikte kararını sürdürdü.

Fed Kasım ayı faiz kararını açıkladı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Fed Kasım ayı faiz kararını açıkladı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

ABD Başkanlık seçimlerinin hemen ardından gelen faiz indirimi kararını piyasalar bu yılki son faiz indirimi olabileceğine dair yorumladı. Fed faiz kararını oybirliğiyle aldı.

Fed Kasım ayı faiz kararını açıkladı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Fed Kasım ayı faiz kararını açıkladı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"FAİZ EKONOMİK FAALİYETLERİ AZALTACAK KADAR YÜKSEK"
Yetkililer, enflasyonun merkez bankasının hedefine döneceğinden daha emin oldukları ve son indirimlere rağmen faizlerin hala ekonomik faaliyeti azaltacak kadar yüksek olduğuna inandıkları için bu hamlelerin gerekli olduğunu söylediler.

Fed Kasım ayı faiz kararını açıkladı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Fed Kasım ayı faiz kararını açıkladı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Fed'den yapılan açıklamada, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğuna karar vermiştir" denildi.

PİYASALARIN TEPKİSİ

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