Kasım ayı temettü listesi! O şirketten yarın temettü ödemesi yapılacak

Borsada işlem gören bazı şirketler, 8 Kasım 2024 tarihinde temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Yıl içerisinde düzenli temettü ödemeleriyle yatırımcısına katkı sağlayan bu şirketler, yatırımcılar için yeni bir kazanç fırsatı sunuyor.
Borsada işlem gören bazı şirketler, 8 Kasım 2024 tarihinde temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Yıl içerisinde düzenli temettü ödemeleriyle yatırımcısına katkı sağlayan bu şirketler, yatırımcılar için yeni bir kazanç fırsatı sunuyor.
TÜRK TRAKTÖR (TTRAK) YATIRIMCILARINA TEMETTÜ DAĞITACAK
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) yatırımcıları, 8 Kasım 2024 Salı günü temettü ödemelerini almayı bekliyor. Bu yıl ikinci kez temettü dağıtacak olan şirket, yatırımcılara hisse başına brüt 26,9819558 TL, net 24,2837602 TL nakit temettü ödeyecek. Temettüler, T+2 iş günü süresince hesaplara yansıyacak ve 12 Kasım 2024 tarihinde kullanılabilir durumda olacak.
Temettüden yararlanmak isteyen yatırımcıların, 7 Kasım tarihli seans kapanışı itibarıyla Türk Traktör hisselerine sahip olmaları gerekiyor. Temettü verimi ise 7 Kasım seans kapanış fiyatına göre belirlenecek.
TEMETTÜ DAĞITIM DETAYLARI
KASIM 2024 TEMETTÜ ÖDEME LİSTESİ
|
Hisse Kodu
|
Tarih
|
Yüzde
|
Pay Başı
|
8 Kasım
|
%3.36
|
24.2838₺
|
VERTU
|
15 Kasım
|
%0.54
|
0.2000₺
|
DGNMO
|
20 Kasım
|
%2.90
|
0.2571₺
|
FROTO
|
22 Kasım
|
%1.32
|
12.8250₺
|
ASELS
|
25 Kasım
|
%0.16
|
0.1007₺
|
SDTTR
|
25 Kasım
|
%0.31
|
0.7576₺
|
AYEN
|
29 Kasım
|
%2.06
|
0.5523₺
|
DCTTR
|
29 Kasım
|
%0.04
|
0.0102₺
Not: Bu haberde yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri ile şirket duyuruları baz alınarak hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların, güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili resmi internet sitelerini ziyaret etmeleri ve bilgileri kontrol etmeleri önemle tavsiye edilir.