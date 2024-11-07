SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kasım ayı temettü listesi! O şirketten yarın temettü ödemesi yapılacak

8 Kasım 2024 tarihinde temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi merak ediliyor. Yatırımcılar, uzun süredir bekledikleri bu tarihte temettü geliri elde ederek portföylerine katkı sağlayacak. Özellikle yüksek temettü verimliliği ile öne çıkan bu şirketlerin, yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırması bekleniyor. Borsa gündemini takip edenler için 8 Kasım, getirilerin yüzleri güldüreceği bir gün olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:24 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:24
Kasım ayı temettü listesi! O şirketten yarın temettü ödemesi yapılacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Borsada işlem gören bazı şirketler, 8 Kasım 2024 tarihinde temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Yıl içerisinde düzenli temettü ödemeleriyle yatırımcısına katkı sağlayan bu şirketler, yatırımcılar için yeni bir kazanç fırsatı sunuyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TÜRK TRAKTÖR (TTRAK) YATIRIMCILARINA TEMETTÜ DAĞITACAK

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) yatırımcıları, 8 Kasım 2024 Salı günü temettü ödemelerini almayı bekliyor. Bu yıl ikinci kez temettü dağıtacak olan şirket, yatırımcılara hisse başına brüt 26,9819558 TL, net 24,2837602 TL nakit temettü ödeyecek. Temettüler, T+2 iş günü süresince hesaplara yansıyacak ve 12 Kasım 2024 tarihinde kullanılabilir durumda olacak.

Temettüden yararlanmak isteyen yatırımcıların, 7 Kasım tarihli seans kapanışı itibarıyla Türk Traktör hisselerine sahip olmaları gerekiyor. Temettü verimi ise 7 Kasım seans kapanış fiyatına göre belirlenecek.

TEMETTÜ DAĞITIM DETAYLARI

  • Hak Kullanım Tarihi: 8 Kasım 2024
  • Brüt Temettü Tutarı (Hisse Başına): 26,9819558 TL
  • Net Temettü Tutarı (Hisse Başına): 24,2837602 TL
  • Temettülerin Kullanılabilir Olacağı Tarih: 12 Kasım 2024

KASIM 2024 TEMETTÜ ÖDEME LİSTESİ

Hisse Kodu

Tarih

Yüzde

Pay Başı

TTRAK

8 Kasım

%3.36

24.2838₺

VERTU

15 Kasım

%0.54

0.2000₺

DGNMO

20 Kasım

%2.90

0.2571₺

FROTO

22 Kasım

%1.32

12.8250₺

ASELS

25 Kasım

%0.16

0.1007₺

SDTTR

25 Kasım

%0.31

0.7576₺

AYEN

29 Kasım

%2.06

0.5523₺

DCTTR

29 Kasım

%0.04

0.0102₺

Not: Bu haberde yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri ile şirket duyuruları baz alınarak hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların, güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili resmi internet sitelerini ziyaret etmeleri ve bilgileri kontrol etmeleri önemle tavsiye edilir.

Borcu olan ve nakde sıkışanlar için bankalardan 10-15-20 bin TL faizsiz kredi atağıBorcu olan ve nakde sıkışanlar için bankalardan 10-15-20 bin TL faizsiz kredi atağı
Borcu olan ve nakde sıkışanlar için bankalardan 10-15-20 bin TL faizsiz kredi atağı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Salim Güran’ın mahkemede konuştu hakim bile çıldırdı! Escort ve üfürükçü savunması... Nevzat erkek gibi söyle
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Peş peşe temaslar: Ursula von der Leyen, Macron, Hristodulidis...
Narin’in babası Arif Güran Nevzat Bahtiyar’la tartışmasını anlattı: Kellem de gitse doğru budur | Hepsinden şikayetçiyim
Galatasaray - Tottenham | CANLI
Mansur Yavaş’ın konser skandallarına yenisi eklendi: Candan Erçetin’e 80 milyon TL ödenmiş
Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar maçı ilk 11’i belli oldu
Narin Güran cinayetinde hesap vakti: Anne Yüksel Güran’ın ilk sözleri... Nezat Bahtiyar’ı işaret etti: Namusuma leke sürdüler
Almanya’da kriz: Hükümet çöküyor! Elon Musk’tan olay sözler: Aptal Olaf
Başkan Erdoğan’dan Türkiye AB’ye dahil olmalı mesajı! Avrupa’ya FETÖ ve PKK uyarısı... Filistin’i tanıyın çağrısı
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başladı! Enes Güran’ın Salim’in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu
Dünyayı sallayacak transfer hamlesinde Victor Osimhen detayı!
Trump’ın zaferi dünya liderleri için ne ifade ediyor? Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Başkan Erdoğan, Putin, Macron…
ABD askerleri Suriye’den çekilecek mi? Robert F. Kennedy Jr.’dan Donald Trump iddiası: Onları oradan çıkarın
250 bin Sosyal Konut Projesi’nin ihaleleri bugün başladı! Murat Kurum açıkladı
Narin Güran cinayetinde son dakika! Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade! Salim Güran çıplak mıydı?
SON DAKİKA