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CANLI | TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın 4. Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiriyor. Karahan, "Enflasyonun eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:43 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 10:49
CANLI | TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın 4. Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiriyor

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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirmesinin ardından karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı yılın 4. Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti.

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TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamalarından satır başları:

Dezenflasyon süreci devam ediyor. Makroekonomik göstergeler de dezenflasyon süreciyle uyumlu ilerliyor. İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonu destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz.

Cari işlemler açığında düşüş sürüyor. Enflasyonun ana eğilimi öngörülerimizden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.

Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,7 seviyesine geriledi. 3. çeyrekte birikimli cari açığın azalacağını tahmin ediyoruz. Sıkı parasal duruşumuzla uyumlu olarak cari dengedeki olumlu sürecin devam edeceğini düşünüyoruz.

Tüketici enflasyonu üzerinde üretici kaynaklı baskılar azalıyor. Bu da TÜFE'de mal fiyatlarını olumlu etkiliyor.

Yılın 4. Enflasyon Raporu sunumu bugün gerçekleştirecek. (AA)Yılın 4. Enflasyon Raporu sunumu bugün gerçekleştirecek. (AA)

ENFLASYON TAHMİNLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,2192'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 34,3240'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB yılın 4. enflasyon raporu'nun yanı sıra finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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