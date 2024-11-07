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Küresel piyasaların gözü FED'in faiz kararında! Trump'ın başkan seçilmesi kararı ne yönde etkileyecek? Uzmanlardan FED yorumu

Küresel piyasalar FED'in faiz kararına çevrilmiş durumda. ABD seçimlerinin Donald Trump lehine sonuçlanmasının ardından FED'in nasıl bir karar alacağı büyük merak konusu oldu. Uzun süredir değişiklik yapmayan FED, son toplantısında ilk kez faiz indirimi yapmıştı. Peki FED'in Kasım ayı faiz kararı ne olacak? Tahminler ne yönde? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 09:21 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 09:21
Küresel piyasaların gözü FED’in faiz kararında! Trump’ın başkan seçilmesi kararı ne yönde etkileyecek? Uzmanlardan FED yorumu

Küresel piyasalar saat 21.00'e kilitlenmiş durumda. FED Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. Peki merakla beklenen faiz kararı ne yönde olacak? Uzman isimler ve anketler FED'in faiz kararında Trump etkisini yorumladı.

Küresel piyasaların gözü FED’in faiz kararında! Trump’ın başkan seçilmesi kararı ne yönde etkileyecek? Uzmanlardan FED yorumu

Wall Street ekonomistleri, Trump'ın uygulaması beklenen politikalar nedeniyle Fed'in seçim öncesine kıyasla daha az faiz indirimine gideceğini düşünüyor. JPMorgan Chase & Co. hala bu hafta ve gelecek ay 25 baz puanlık bir gevşeme öngörüyor, ancak Fed'in bundan indirimlerin arasını açarak iki toplantıda bir faiz indirimine gideceğini düşünüyor.

Küresel piyasaların gözü FED’in faiz kararında! Trump’ın başkan seçilmesi kararı ne yönde etkileyecek? Uzmanlardan FED yorumu

JPMorgan ABD Başekonomisti Michael Feroli Trump'ın seçilmesi için "Perşembe günü için bir şey ifade etmiyor ve muhtemelen Aralık ayı için de çok az şey ifade ediyor. Aralık ayının ötesinde ise durum daha ilginç bir hal alıyor" dedi.

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