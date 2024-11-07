Küresel piyasaların gözü FED’in faiz kararında! Trump’ın başkan seçilmesi kararı ne yönde etkileyecek? Uzmanlardan FED yorumu

Wall Street ekonomistleri, Trump'ın uygulaması beklenen politikalar nedeniyle Fed 'in seçim öncesine kıyasla daha az faiz indirimine gideceğini düşünüyor. JPMorgan Chase & Co. hala bu hafta ve gelecek ay 25 baz puanlık bir gevşeme öngörüyor, ancak Fed'in bundan indirimlerin arasını açarak iki toplantıda bir faiz indirimine gideceğini düşünüyor.

JPMorgan ABD Başekonomisti Michael Feroli Trump'ın seçilmesi için "Perşembe günü için bir şey ifade etmiyor ve muhtemelen Aralık ayı için de çok az şey ifade ediyor. Aralık ayının ötesinde ise durum daha ilginç bir hal alıyor" dedi.