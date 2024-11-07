Küresel piyasaların gözü FED’in faiz kararında! Trump’ın başkan seçilmesi kararı ne yönde etkileyecek? Uzmanlardan FED yorumu

Küresel piyasalar saat 21.00'e kilitlenmiş durumda. FED Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. Peki merakla beklenen faiz kararı ne yönde olacak? Uzman isimler ve anketler FED'in faiz kararında Trump etkisini yorumladı.
Wall Street ekonomistleri, Trump'ın uygulaması beklenen politikalar nedeniyle Fed'in seçim öncesine kıyasla daha az faiz indirimine gideceğini düşünüyor. JPMorgan Chase & Co. hala bu hafta ve gelecek ay 25 baz puanlık bir gevşeme öngörüyor, ancak Fed'in bundan indirimlerin arasını açarak iki toplantıda bir faiz indirimine gideceğini düşünüyor.