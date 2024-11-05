Tarım Kredi Market 5-15 Kasım gıdadan temizliğe indirimi: Yumuşatıcı 99 TL, Tereyağı 145 TL, Sucuk 149 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Market, Kasım ayına özel indirimleriyle müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. 15 Kasım'a kadar geçerli olacak aktüel katalogda temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok farklı ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu. Bu kapsamda, fasulye, sucuk, yumuşatıcı, tereyağı, kaşar peyniri, kefir gibi ürünler öne çıkıyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için hazırlanmış bu katalog, bütçesine dikkat edenler için büyük ilgi çekiyor. İşte, Tarım Kredi Market indirimli ürün fırsatlarının detayları...