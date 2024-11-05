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Tarım Kredi Market 5-15 Kasım gıdadan temizliğe indirimi: Yumuşatıcı 99 TL, Tereyağı 145 TL, Sucuk 149 TL...

2-15 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olan Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu ile birbirinden avantajlı fiyatlar müşterilerin ilgisini çekiyor. Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında fasulye, sucuk, tereyağı, kaşar peyniri, yumuşatıcı ve kefir bulunuyor. İhtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen tüketiciler için hazırlanan bu katalog, Tarım Kredi marketlerinde Kasım ayı boyunca raflarda yerini alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 21:08 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 08:13
Tarım Kredi Market 5-15 Kasım gıdadan temizliğe indirimi: Yumuşatıcı 99 TL, Tereyağı 145 TL, Sucuk 149 TL...

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Tarım Kredi Kooperatif Market, Kasım ayına özel indirimleriyle müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. 15 Kasım'a kadar geçerli olacak aktüel katalogda temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok farklı ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu. Bu kapsamda, fasulye, sucuk, yumuşatıcı, tereyağı, kaşar peyniri, kefir gibi ürünler öne çıkıyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için hazırlanmış bu katalog, bütçesine dikkat edenler için büyük ilgi çekiyor. İşte, Tarım Kredi Market indirimli ürün fırsatlarının detayları...

Fotoğraflar: Tarım KrediFotoğraflar: Tarım Kredi

TARIM KREDİ KOOPERATİF 2-15 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

🍚 TK Anadolu Fasulye - 59,50 TL

🍚 TK Anadolu Osmancık Pirinç - 49,90 TL

🌭 TK Dana Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk - 149 TL

🥫 TK Bezelye Konservesi - 24,90 TL

🧅 Superfresh Soğan Halka Kroket Gurme - 64,90 TL

🧴 Soli Automat Canlı Renkler - 179 TL

🧺 Peros Yumuşatıcı - 99 TL

🧈 Tarsüt Tereyağı - 145 TL

🥛 TK Yağlı Süt - 25,90 TL

🧀 Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 229,50 TL

🧀 Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri - 95 TL

🧀 TK Tam Yağlı Olgunlaştırılmış 3 Dilimli - 142,50 TL

🧀 TK Süzme Peynir - 63 TL

🥤 Sütaş Kaf Kefir - 44,90 TL

🍯 Peysan Süt Reçeli - 24,90 TL

🫒 TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin - 190 TL

🌰 TK Tahin - 89,90 TL

🍬 TK Antep Fıstıklı Tahin Helvası - 84,50 TL

💧 Avşar Maden Suyu Çeşitleri - 44,90 TL

Kaffka Kahve Çeşitleri - 32,90 TL

🍵 TK Altın Filiz Çay - 137,90 TL

🍫 Ülker Çokomel Marshmellow - 7,45 TL

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