Kasımın ilk haftasına özel ucuzluk pazarı başladı! 5-8 Kasım 2024 BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

BİM marketlerinin 5-8 Kasım 2024 aktüel ürün kataloğu, bu hafta geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 5 Kasım Salı günü satışa sunulacak ilk ürünler arasında, masaj aletleri ve epilasyon makineleri öne çıkarken, saç sakal düzeltme makineleri, TV battaniyeleri ve çocuklara yönelik oyuncak çeşitleri de yer alıyor.
Oval Saklama Kabı 3'lü - 129 TL
Bardaklı Baş Ucu Sürahisi (700 cc) - 99 TL
3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık (30 Adet Kapasiteli) - 99 TL
Melamin Dikdörtgen Çerezlik - 29,50 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi (26 cm) - 349 TL
Chef's Pro Wok Tava (28 cm) - 249 TL
Chef's Sahan (20 cm) - 179 TL