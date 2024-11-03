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Kasımın ilk haftasına özel ucuzluk pazarı başladı! 5-8 Kasım 2024 BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Kasım ayının ilk haftasına özel BİM aktüel kataloğu, birbirinden cazip indirimlerle yayınlandı. Salı, çarşamba ve cuma günleri satışa sunulacak olan indirimli ürünler arasında tam otomatik espresso makinesi, cam ankastre seti, bal, yeşil zeytin, beyaz peynir ve parfüm gibi pek çok ürün bulunuyor. 5-8 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu fırsatları kaçırmak istemeyenler için BİM rafları dopdolu. Özellikle mutfak gereçleri ve gıda ürünleri uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 18:19 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 18:19
Kasımın ilk haftasına özel ucuzluk pazarı başladı! 5-8 Kasım 2024 BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

BİM marketlerinin 5-8 Kasım 2024 aktüel ürün kataloğu, bu hafta geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 5 Kasım Salı günü satışa sunulacak ilk ürünler arasında, masaj aletleri ve epilasyon makineleri öne çıkarken, saç sakal düzeltme makineleri, TV battaniyeleri ve çocuklara yönelik oyuncak çeşitleri de yer alıyor.

Kasımın ilk haftasına özel ucuzluk pazarı başladı! 5-8 Kasım 2024 BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 5-8 KASIM 2024

Oval Saklama Kabı 3'lü - 129 TL

Bardaklı Baş Ucu Sürahisi (700 cc) - 99 TL

3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık (30 Adet Kapasiteli) - 99 TL

Melamin Dikdörtgen Çerezlik - 29,50 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi (26 cm) - 349 TL

Chef's Pro Wok Tava (28 cm) - 249 TL

Chef's Sahan (20 cm) - 179 TL

Kasımın ilk haftasına özel ucuzluk pazarı başladı! 5-8 Kasım 2024 BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Alpina Bıçak Seti 3'lü - 319 TL

Metal Ekmek Kutusu (34x18x14 cm) - 149 TL

Alpina Fırın Kabı (39x29 cm) - 349 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler - 17,50 TL

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