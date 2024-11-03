Kasımın ilk haftasına özel ucuzluk pazarı başladı! 5-8 Kasım 2024 BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

BİM marketlerinin 5-8 Kasım 2024 aktüel ürün kataloğu, bu hafta geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 5 Kasım Salı günü satışa sunulacak ilk ürünler arasında, masaj aletleri ve epilasyon makineleri öne çıkarken, saç sakal düzeltme makineleri, TV battaniyeleri ve çocuklara yönelik oyuncak çeşitleri de yer alıyor.