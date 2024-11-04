Yoğurt makinesi, ayaklı sunumluk, yapraklı kare tepsi , retro mutfak sepeti... ŞOK marketlerde 2-5 kasım indirim fırsatları!

ŞOK marketlerinde 2-5 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak aktüel katalog, alışverişseverlerin ilgisini çekiyor. Her hafta yenilenen indirim reyonlarında bu hafta yoğurt makinesi, halı, klavye-mouse seti, yatak ve yastık gibi ürünler öne çıkıyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bu hafta sonu kampanyasında, ev ihtiyaçlarını uygun fiyata karşılamak isteyenler için cazip fırsatlar yer alıyor.