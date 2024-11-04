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Yoğurt makinesi, ayaklı sunumluk, yapraklı kare tepsi , retro mutfak sepeti... ŞOK marketlerde 2-5 kasım indirim fırsatları!

2-5 Kasım tarihleri arasında ŞOK marketlerde satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğu, çeşitli kategorilerdeki ürünlerde indirimler sunuyor. Haftalık fırsatlar arasında yoğurt makinesi, halı, klavye-mouse seti, yatak ve yastık gibi ev eşyaları ve teknolojik ürünler bulunuyor. İndirim takipçileri, her hafta yenilenen bu kampanyalarda ihtiyaçlarını bütçelerine uygun fiyatlarla karşılayabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:08 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:08
Yoğurt makinesi, ayaklı sunumluk, yapraklı kare tepsi , retro mutfak sepeti... ŞOK marketlerde 2-5 kasım indirim fırsatları!

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ŞOK marketlerinde 2-5 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak aktüel katalog, alışverişseverlerin ilgisini çekiyor. Her hafta yenilenen indirim reyonlarında bu hafta yoğurt makinesi, halı, klavye-mouse seti, yatak ve yastık gibi ürünler öne çıkıyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bu hafta sonu kampanyasında, ev ihtiyaçlarını uygun fiyata karşılamak isteyenler için cazip fırsatlar yer alıyor.

Fotoğraflar: ŞOKFotoğraflar: ŞOK

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Arzum AR3144 Bonjour Filtre Kahve Makinesi - 1.799 TL

Arzum AR4070 Clean Compact Cyclone Süpürge - 2.999 TL

Çok Amaçlı Mikser Seti - 299 TL

Yoğurt Süzme Aparatı - 299 TL

Mutfak Önlüğü & Eldiven Seti - 109 TL

Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu (30x26x31 cm) - 169 TL

Jüt Kapaklı Kutu (30x30x30 cm) - 199 TL

Dikdörtgen Baskılı Tepsi - 199 TL

Küçük Tabaklık Gümüş - 149 TL

6'lı Kiraz Desen Çay Kaşığı - 199 TL

Ayaklı Sunumluk - 79.95 TL

Yapraklı Kare Tepsi - 249 TL

Retro Mutfak Sepeti - 169 TL

Sarkap Home 6'lı Yuvarlak Kapaklı Cam Kavanoz - 59.95 TL

Sarkap Home 4'lü Yuvarlak Kapaklı Cam Kavanoz - 59.95 TL

Baskılı Sıcak Su Torbası (2'li Set) - 69.95 TL

2'li Hasır Amerikan Servis (32 cm) - 149 TL

Paşa Kılıcı Bitkisi - 119 TL

Kauçuk Salon Bitkisi - 119 TL

Men Amour Ultra Shine Lip Gloss - 69 TL (%30 indirim)

Men Amour Süper Yoğun Full Lash Volume Maskara - 89 TL (%30 indirim)

Men Amour Myra Dudak Parlatıcısı - 49 TL (%37 indirim)

Baby Turco Doğadan Bebek Bezi (Çeşitli Boylar) - 238 TL

Elidor Güçlü ve Parlak Şampuan ve Saç Kremi - 15.95 TL (%46 indirim)

Sanino Maksimum Beyazlık Diş Macunu - 19 TL (%50 indirim)

Nivea Gündüz Kremleri ve Yüz Temizleme Jeli - 74 TL (%50 indirim)

Duru İlk Hasat Zeytinyağlı Sabun - 79 TL

Lady Club Vücut Spreyi - 64 TL (%25 indirim)

Calgon Kireç Önleyici (2.5 kg) - 95 TL (%20 indirim)

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu - 73 TL (%25 indirim)

Finish Parlatıcı - 63 TL (%25 indirim)

Selsil Pak Kapsüllü Temizleyici Sprey - 41 TL (%30 indirim)

Domestos Çamaşır Suyu - 69 TL (%38 indirim)

Porçöz Pas ve Kireç Çözücü - 41 TL (%50 indirim)

Selsil Pak Mikrofiber Temizlik Bezi (3'lü) - 32 TL (%33 indirim)

Glade Aerosol Oda Kokusu - 89 TL (%30 indirim)

A101 Özel 3-7 Kasım 2024 Büyük İndirim Kataloğu! Bu Hafta Ev, Gıda ve Giyim Ürünlerinde Fırsatlar CoştuA101 Özel 3-7 Kasım 2024 Büyük İndirim Kataloğu! Bu Hafta Ev, Gıda ve Giyim Ürünlerinde Fırsatlar Coştu
A101 Özel 3-7 Kasım 2024 Büyük İndirim Kataloğu! Bu Hafta Ev, Gıda ve Giyim Ürünlerinde Fırsatlar Coştu

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