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Ticaret Bolat'tan kredi notu açıklaması

Türkiye'nin ekonomideki adımları kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notunu yükseltmesini sağladı. Konuyla iligli açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlar verdiğini, makroekonomik göstergelerde gözlenen iyileşmeyi, Türkiye'nin kredi notunu peş peşe artıran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da teyit ettiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:21 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:21
Ticaret Bolat’tan kredi notu açıklaması

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Bolat, ekonomik göstergelere dair son dönemde yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Hükümetin uyguladığı ekonomi programıyla birçok makroekonomik göstergede sağlanan iyileşmenin devam ettiğini bildiren Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Para ve döviz piyasalarında sağlanan güçlü istikrarın yanında, ekonomik büyüme, istihdam artışı, dış ticaret açığında azalma ile cari işlemler dengesinde iyileşme, Merkez Bankamızın rezervlerindeki güçlü artış, kredi derecelendirme kuruluşlarının ikişer defa not artırımı, CDS primlerinin hızla düşmesi, yıllık enflasyon oranında son beş aydır sağlanan hızlı gerileme gibi birçok makro göstergelerde olumlu gelişmeler kaydedilmiştir."

"TÜFE SON 15 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GELDİ"

Bolat, bu yılın mayıs ayında yüzde 75,5 ile zirveyi gören yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), son beş aydır gerileyerek ekimde yüzde 48,58'e düştüğünün altını çizerek, TÜFE'nin son 15 ayın en düşük seviyesine geldiğini ve iki aydır üst üste politika faiz oranının altında kaldığını vurguladı.

Bolat, ekimde TÜFE'nin aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 artış gösterdiğine dikkati çekerek, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) de aylık yüzde 1,29, yıllık yüzde 32,24 yükseldiğini belirtti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımızın uyguladığı dış ticaret politikası tedbirleriyle azalan dış ticaret açığı ve iyileşen cari işlemler dengesi, aynı zamanda ekonomik büyüme ve istihdam artışına da katkı sağlamaktadır. Diğer yandan, Ticaret Bakanlığımız, yoğun bir şekilde sürdürdüğü piyasa denetimleri, sektörel düzenlemelerle dezenflasyon sürecine de destek olmaktadır. Ekonomi programımızın olumlu sonuçlar verdiğini ve makroekonomik göstergelerde gözlenen iyileşmeyi, ülkemizin kredi notunu peş peşe artıran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da teyit etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde uyguladığımız programa katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve tüm bakanlarımıza, ilgili kuruluşlarımıza, ve fedakar halkımıza teşekkür ediyorum."

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