Ev otoparkına şarj kolaylığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı apartman eklentilerine izin alınmadan elektrikli araçlar için şarj ünitesi kurulabileceğini kaydetti. Kararda, "Otopark tahsis edilen bağımsız bölüm malikinin, kendisine ait otopark alanına, kat malikleri kurulu kararına gerek olmaksızın şarj istasyonu kurulabileceği anlaşılmakta. Onaylı mimari projede yer almayan, yalnızca yönetim planı ile otopark tahsisi yapılmış kullanıcıların ise kat malikleri kurulu kararı ile bu işlemi yapabileceği değerlendirilmekte" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN