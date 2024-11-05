EMEKLİ MAAŞINA %30 FARK | SGK primi + 2000 öncesi, 2000-2008 sigortalılar için hesaplandı! Güncelleme katsayısı...

Emekli maaşları, çalışılan dönemlerde ödenen SGK primleri ve prime esas kazanç, yani brüt maaş üzerinden hesaplanır. Ancak bu hesaplama her yıl güncellenir ve dilekçenin verildiği yıla göre maaş artışları belirlenir. Güncelleme katsayısının belirlenmesinde, bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranı dikkate alınır.

Ayrıca o yıl yapılan Ocak ve Temmuz artışları da bu katsayıya dahil edilir. Bu da, yüksek enflasyon ve büyüme oranlarının olduğu bir yılda emeklilik dilekçesi vermenin avantajlı olduğu anlamına gelir.