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EMEKLİ MAAŞINA %30 FARK | SGK primi + 2000 öncesi, 2000-2008 sigortalılar için hesaplandı! Güncelleme katsayısı...

Emekli maaşlarında yapılan hesaplamalar, enflasyon ve büyüme oranlarına dayalı güncelleme katsayıları ile belirleniyor. 2024 yılında emekliliği gelenler, 2025 yılına kıyasla daha avantajlı bir maaş oranıyla emekli olabilecek. Bu avantajın temel nedeni yüksek enflasyon ve büyüme oranlarının 2024 yılı için güncelleme katsayısında %30'lara varan bir fark yaratması. Bu nedenle 2024 yılında emeklilik dilekçesi vermek daha yüksek bir emekli maaşı anlamına geliyor.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 06:47 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 06:47
EMEKLİ MAAŞINA %30 FARK | SGK primi + 2000 öncesi, 2000-2008 sigortalılar için hesaplandı! Güncelleme katsayısı...

Emekli maaşları, çalışılan dönemlerde ödenen SGK primleri ve prime esas kazanç, yani brüt maaş üzerinden hesaplanır. Ancak bu hesaplama her yıl güncellenir ve dilekçenin verildiği yıla göre maaş artışları belirlenir. Güncelleme katsayısının belirlenmesinde, bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranı dikkate alınır.

EMEKLİ MAAŞINA %30 FARK | SGK primi + 2000 öncesi, 2000-2008 sigortalılar için hesaplandı! Güncelleme katsayısı...

Ayrıca o yıl yapılan Ocak ve Temmuz artışları da bu katsayıya dahil edilir. Bu da, yüksek enflasyon ve büyüme oranlarının olduğu bir yılda emeklilik dilekçesi vermenin avantajlı olduğu anlamına gelir.

EMEKLİ MAAŞINA %30 FARK | SGK primi + 2000 öncesi, 2000-2008 sigortalılar için hesaplandı! Güncelleme katsayısı...

2024 Yılı İçin Maaş Hesaplama Formülleri

2024 yılına özel olarak, maaş hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısı, 2023 yılına ait yüksek enflasyon oranları (yıllık %64.77) ve büyüme oranı (yıllık büyümenin %30'u: 1.35) dikkate alınarak 1.6612 olarak belirlenmiştir.

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