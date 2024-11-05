15 ayın en düşük enflasyonu: % 48.5

Mayıs ayında yüzde 75.45 ile zirveyi gören enflasyonda Haziran'da başlayan kesintisiz düşüş süreci beşinci aya taşındı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ekim'de yüzde 2.88 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48.58 ile 2023 Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aylık bazda yüzde 1.29 artan Üretici Fiyatları Endeksi'nde (ÜFE) ise yıllık artış yüzde 32.24 ile 2021'in Mart'ından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

EĞİTİM İLK SIRADA

TÜFE'de yer alan ana harcama gruplarında, Ekim'de, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 93.66 ile eğitim grubunda oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26.14 ile ulaştırma oldu. Ekim'de aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14.32 ile giyim ve ayakkabı olarak hesaplandı.

OTODA FİYAT İNDİ

Tüketici fiyatları bazında aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 24.98 ile taze sebzelerde (patates hariç) görüldü. Bu grubu yüzde 20.2 ile kadın giyim, yüzde 17.31 ile çocuk giyim izledi. Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19.06 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 13.9 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 8.25 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 6.13 ile dizel otomobiller (sıfır kilometre) takip etti.



HEDEF TEK HANE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Toplumsal refahı artırmak amacıyla uyguladığımız program ile dezenflasyon sürecinin daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son 2.5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin, hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli olduğunu belirtti.



KİRA ARTIŞI YÜZDE 62

Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla konutlarda ve iş yerlerinde kira artış oranı üst sınırı belli oldu. 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 62.02 olarak gerçekleşti. Kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri, en çok yüzde 62.02 artışı yansıtarak kira ödemesini gerçekleştirecek.