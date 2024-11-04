TÜİK Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı! Bakan Şimşek açıkladı: Son iki buçuk yılın en düşük seviyesi

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

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Böylece TÜFE, yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Temmuz 2023'te yüzde 47,83, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,58 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 27,17, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,11, imalatta yüzde 32,85, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20,47 ve su temininde yüzde 43,19 artış yönünde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,29, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 27,17, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,24 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekimde, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,11, imalatta yüzde 32,85, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20,47 ve su temininde yüzde 43,19 arttı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,85, imalatta yüzde 1,61, su temininde yüzde 1,55 artış olurken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,56 azalış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,61 arttı (TÜİK internet sitesi)

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde ise ara malında yüzde 1,52, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,82, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,9, sermaye mallarında yüzde 0,67 artış, enerjide yüzde 0,56 düşüş görüldü.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (TÜİK internet sitesi)

ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ AÇIKLANDI

Tüketici fiyatları bazında ekimde aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,06 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde görüldü.

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı 0,85 40,11 İmalat 1,61 32,85 Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı -1,56 20,47 Su temini 1,55 43,19

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıklarını ve listedeki ürünlerin aylık fiyat değişimlerini içeren tablo yayımladı.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (TÜİK internet sitesi)

Buna göre, geçen ay aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç) görüldü. Bu grubu yüzde 20,2 ile kadın giyim, yüzde 17,31 ile çocuk giyim izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,14 ile erkek giyim, yüzde 12,79 ile taze meyveler, yüzde 10,97 ile ilaçlar yer aldı.

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,06 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 13,9 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 8,25 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 6,13 ile dizel otomobiller (sıfır kilometre) takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve değişim oranları şöyle:

Taze sebzeler (patates hariç) 24,98 Kadın giyim 20,2 Çocuk giyim 17,31 Erkek giyim 14,14 Taze meyveler 12,79 İlaçlar 10,97 Kadın ayakkabısı 10,77 Çocuk ve bebek ayakkabısı 10,14 Çay ve bitki çayları 9,15 Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları 8,86

Ekimde fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: