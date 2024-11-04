TÜİK Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı! Bakan Şimşek açıkladı: Son iki buçuk yılın en düşük seviyesi
Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi. TÜFE yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli." açıklamasında bulundu. Peki, hangi ürünlerin fiyatı artış gösterirken hangi ürünlerin fiyatı düştü? İşte TÜİK'in açıkladı liste.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 06:09Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 10:58
SON İKİ BUÇUK YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek yaptığı açıklamada, "Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in paylaşımı (Sosyal medya hesabı X)
İşte Şimşek'in açıklaması:
Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu.
Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti.
Yıllık enflasyon tablosu (Bakan Şimşek'in X hesabı)
Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor.
Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli.
ENFLAYON AYLIK BAZDA 2,88 ARTIŞ GÖSTERDİ
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,29 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,58'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 32,24'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 62,02, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,93 arttı.
TÜFE yıllık değişim oranları (TÜİK internet sitesi)
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,88, Yİ-ÜFE yüzde 1,29 artış gösterdi.
TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,58 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 27,17, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.
Böylece TÜFE, yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Temmuz 2023'te yüzde 47,83, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (TÜİK internet sitesi)
Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (TÜİK internet sitesi)
BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında TÜFE'nin yüzde 2,46 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği tahmininde bulunmuştu.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık değişim
TÜFE
Yİ-ÜFE
Ay/Yıl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ocak
1,10
1,82
2,46
1,02
1,06
1,35
1,68
11,10
6,65
6,7
0,33
0,55
3,98
0,99
0,45
1,84
2,66
10,45
4,15
4,14
Şubat
0,71
-0,02
0,81
0,73
0,16
0,35
0,91
4,81
3,15
4,53
1,20
-0,20
1,26
2,68
0,09
0,48
1,22
7,22
1,56
3,74
Mart
1,19
-0,04
1,02
0,99
1,03
0,57
1,08
5,46
2,29
3,16
1,05
0,40
1,04
1,54
1,58
0,87
4,13
9,19
0,44
3,29
Nisan
1,63
0,78
1,31
1,87
1,69
0,85
1,68
7,25
2,39
3,18
1,43
0,52
0,76
2,60
2,98
1,28
4,34
7,67
0,81
3,60
Mayıs
0,56
0,58
0,45
1,62
0,95
1,36
0,89
2,98
0,04
3,37
1,11
1,48
0,52
3,79
2,67
1,54
3,92
8,76
0,65
1,96
Haziran
-0,51
0,47
-0,27
2,61
0,03
1,13
1,94
4,95
3,92
1,64
0,25
0,41
0,07
3,03
0,09
0,69
4,01
6,77
6,50
1,38
Temmuz
0,09
1,16
0,15
0,55
1,36
0,58
1,80
2,37
9,49
3,23
-0,32
0,21
0,72
1,77
-0,99
1,02
2,46
5,17
8,23
1,94
Ağustos
0,40
-0,29
0,52
2,30
0,86
0,86
1,12
1,46
9,09
2,47
0,98
0,08
0,85
6,60
-0,59
2,35
2,77
2,41
5,89
1,68
Eylül
0,89
0,18
0,65
6,30
0,99
0,97
1,25
3,08
4,75
2,97
1,53
0,29
0,24
10,88
0,13
2,65
1,55
4,78
3,4
1,37
Ekim
1,55
1,44
2,08
2,67
2,00
2,13
2,39
3,54
3,43
2,88
-0,20
0,84
1,71
0,91
0,17
3,55
5,24
7,83
1,94
1,29
Kasım
0,67
0,52
1,49
-1,44
0,38
2,30
3,51
2,88
3,28
-1,42
2,00
2,02
-2,53
-0,08
4,08
9,99
0,74
2,81
Aralık
0,21
1,64
0,69
-0,40
0,74
1,25
13,58
1,18
2,93
-0,33
2,98
1,37
-2,22
0,69
2,36
19,08
-0,24
1,14
Yıllık değişim
TÜFE
Yİ-ÜFE
Ay/Yıl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ocak
7,24
9,58
9,22
10,35
20,35
12,15
14,97
48,69
57,68
64,86
3,28
5,94
13,69
12,14
32,93
8,84
26,16
93,53
86,46
44,2
Şubat
7,55
8,78
10,13
10,26
19,67
12,37
15,61
54,44
55,18
67,07
3,10
4,47
15,36
13,71
29,59
9,26
27,09
105,01
76,61
47,29
Mart
7,61
7,46
11,29
10,23
19,71
11,86
16,19
61,14
50,51
68,50
3,41
3,80
16,09
14,28
29,64
8,50
31,20
114,97
62,45
51,47
Nisan
7,91
6,57
11,87
10,85
19,50
10,94
17,14
69,97
43,68
69,80
4,80
2,87
16,37
16,37
30,12
6,71
35,17
121,82
52,11
55,66
Mayıs
8,09
6,58
11,72
12,15
18,71
11,39
16,59
73,50
39,59
75,45
6,52
3,25
15,26
20,16
28,71
5,53
38,33
132,16
40,76
57,68
Haziran
7,20
7,64
10,90
15,39
15,72
12,62
17,53
78,62
38,21
71,6
6,73
3,41
14,87
23,71
25,04
6,17
42,89
138,31
40,42
50,09
Temmuz
6,81
8,79
9,79
15,85
16,65
11,76
18,95
79,60
47,83
61,78
5,62
3,96
15,45
25,00
21,66
8,33
44,92
144,61
44,50
41,37
Ağustos
7,14
8,05
10,68
17,90
15,01
11,77
19,25
80,21
58,94
51,97
6,21
3,03
16,34
32,13
13,45
11,53
45,52
143,75
49,41
35,75
Eylül
7,95
7,28
11,20
24,52
9,26
11,75
19,58
83,45
61,53
49,38
6,92
1,78
16,28
46,15
2,45
14,33
43,96
151,50
47,44
33,09
Ekim
7,58
7,16
11,90
25,24
8,55
11,89
19,89
85,51
61,36
48,58
5,74
2,84
17,28
45,01
1,70
18,20
46,31
157,69
39,39
32,24
Kasım
8,10
7,00
12,98
21,62
10,56
14,03
21,31
84,39
61,98
5,25
6,41
17,30
38,54
4,26
23,11
54,62
136,02
42,25
Aralık
8,81
8,53
11,92
20,30
11,84
14,60
36,08
64,27
64,77
5,71
9,94
15,47
33,64
7,36
25,15
79,89
97,72
44,22
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekimde, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,11, imalatta yüzde 32,85, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20,47 ve su temininde yüzde 43,19 arttı.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (TÜİK internet sitesi)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,29, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 27,17, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,24 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE değişim oranları (TÜİK internet sitesi)
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,11, imalatta yüzde 32,85, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20,47 ve su temininde yüzde 43,19 artış yönünde oldu.
Yİ-ÜFE değişim oranları (TÜİK internet sitesi)
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 31,79, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 39,17, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 41,48, enerjide yüzde 14,54 ve sermaye mallarında yüzde 33,84 yükseliş görüldü.
Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (TÜİK internet sitesi)
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,85, imalatta yüzde 1,61, su temininde yüzde 1,55 artış olurken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,56 azalış gerçekleşti.
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,61 arttı (TÜİK internet sitesi)
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde ise ara malında yüzde 1,52, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,82, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,9, sermaye mallarında yüzde 0,67 artış, enerjide yüzde 0,56 düşüş görüldü.
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (TÜİK internet sitesi)
ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ AÇIKLANDI
Tüketici fiyatları bazında ekimde aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,06 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde görüldü.
Sektörler/Alt Gruplar
Aylık (Yüzde)
Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı
0,85
40,11
İmalat
1,61
32,85
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı
-1,56
20,47
Su temini
1,55
43,19
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıklarını ve listedeki ürünlerin aylık fiyat değişimlerini içeren tablo yayımladı.
Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (TÜİK internet sitesi)
Buna göre, geçen ay aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç) görüldü. Bu grubu yüzde 20,2 ile kadın giyim, yüzde 17,31 ile çocuk giyim izledi.
Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,14 ile erkek giyim, yüzde 12,79 ile taze meyveler, yüzde 10,97 ile ilaçlar yer aldı.
Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,06 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 13,9 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 8,25 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 6,13 ile dizel otomobiller (sıfır kilometre) takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve değişim oranları şöyle:
Taze sebzeler (patates hariç)
24,98
Kadın giyim
20,2
Çocuk giyim
17,31
Erkek giyim
14,14
Taze meyveler
12,79
İlaçlar
10,97
Kadın ayakkabısı
10,77
Çocuk ve bebek ayakkabısı
10,14
Çay ve bitki çayları
9,15
Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları
8,86
Ekimde fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: