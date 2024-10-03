Eylül ayı enflasyon verileri belli oluyor! Gözler TÜİK’te

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Hem ev sahipleri hem de kiracılar açısından büyük önem taşıyan bu veriler, konut kiralarından market fiyatlarına kadar birçok alanda etkisini gösterecek.