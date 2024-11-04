KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024! TÜİK kasım ayı kira zam oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut kira zammı TÜFE hesaplama!

(Takvim Foto Arşiv)
Ekim Ayı Örnek Kira Zammı Hesaplama: 2024
Örnek bir hesaplama üzerinden kira artışını inceleyelim:
Zamsız Kira Bedeli: 10.000 TL
Kira Zam Oranı: %63,47
Kira Zam Bedeli: 6.347 TL
Zamlı Kira Bedeli: 16.347 TL
Bu örnekte, %63,47'lik bir kira artış oranı üzerinden yapılmış bir hesaplama bulunuyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Bakan Mehmet Şimşek: Enflasyon Beklentilerinde İyileşme Var
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin olumlu yönde gelişmeye başladığını belirtti. Bakan Şimşek, hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarında enflasyon beklentilerinin düştüğünü vurguladı. Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:
"Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek."