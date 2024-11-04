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2025 PASAPORT HARCI ZAMLI! Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 ay, 1,5,10 yıllık pasaport defter bedeli...

Bugün açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte yeniden değerleme oranı da netleşecek. Bu oran pasaport harçlarından ehliyet ücretlerine, trafik cezalarından gelir vergisine kadar birçok kalemde artış yaşanacağı anlamına geliyor. Vatandaşlar 2025 yılında ödenecek yeni harç ve cezaların ne kadar olacağını merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 06:43 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 07:11
2025 PASAPORT HARCI ZAMLI! Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 ay, 1,5,10 yıllık pasaport defter bedeli...

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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) gelir vergisi dilimlerine, pasaport ve ehliyet harçlarından çeşitli cezalar ve harçlara kadar birçok alandaki yıllık artışı belirleyen yeniden değerleme oranı bugün belli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK 2025?

Bugün itibarıyla açıklanacak 1 yıllık ortalama ÜFE oranı, yeni yılın başında kamu ücret ve cezalarına artış olarak yansıyor.

Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarları da oran belirlendiğinde haberimize eklenecektir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MEVCUT PASAPORT HARCI ÜCRETİ

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 2 bin 396,60 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558,30 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira ücret uygulanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

- T.C. Kimlik Kartı

- 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

- Önceden yatırılmış pasaport harç makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu

- Öğrenciyesiniz öğrenci belgesi.

- Daha önceden pasaportu mevcut bulunan kişilerin eski pasaportu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

PASAPORT NE ZAMAN, KAÇ GÜNDE GELİR?

Pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

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