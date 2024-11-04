2025 PASAPORT HARCI ZAMLI! Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 ay, 1,5,10 yıllık pasaport defter bedeli...

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) gelir vergisi dilimlerine, pasaport ve ehliyet harçlarından çeşitli cezalar ve harçlara kadar birçok alandaki yıllık artışı belirleyen yeniden değerleme oranı bugün belli olacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) gelir vergisi dilimlerine, pasaport ve ehliyet harçlarından çeşitli cezalar ve harçlara kadar birçok alandaki yıllık artışı belirleyen yeniden değerleme oranı bugün belli olacak.
PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK 2025?
Bugün itibarıyla açıklanacak 1 yıllık ortalama ÜFE oranı, yeni yılın başında kamu ücret ve cezalarına artış olarak yansıyor.
Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarları da oran belirlendiğinde haberimize eklenecektir.
MEVCUT PASAPORT HARCI ÜCRETİ
Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 2 bin 396,60 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558,30 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira ücret uygulanıyor.
PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
- T.C. Kimlik Kartı
- 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
- Önceden yatırılmış pasaport harç makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu
- Öğrenciyesiniz öğrenci belgesi.
- Daha önceden pasaportu mevcut bulunan kişilerin eski pasaportu
PASAPORT NE ZAMAN, KAÇ GÜNDE GELİR?
Pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.