2025 PASAPORT HARCI ZAMLI! Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 ay, 1,5,10 yıllık pasaport defter bedeli...

Motorlu Taşıtlar Vergisi 'nden ( MTV ) gelir vergisi dilimlerine, pasaport ve ehliyet harçlarından çeşitli cezalar ve harçlara kadar birçok alandaki yıllık artışı belirleyen yeniden değerleme oranı bugün belli olacak.

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MEVCUT PASAPORT HARCI ÜCRETİ

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 2 bin 396,60 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558,30 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira ücret uygulanıyor.