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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı!

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, SGK Başkanı Raci Kaya katıldı. "Dezenflasyon sürecinde imalat sanayiinin" değerlendirildiği toplantıda, yatırım kredilerinin gelişimi de ele alındı.

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