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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Masada o konular var

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. "Dezenflasyon sürecinde imalat sanayinin" değerlendirileceği toplantıda, yatırım kredilerinin gelişimi ve uluslararası kuruluşlardan kredi kullandırılması konuları da ele alınacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 15:56 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 15:56
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Masada o konular var

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, SGK Başkanı Raci Kaya ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

"Dezenflasyon sürecinde imalat sanayinin" değerlendirileceği toplantıda, yatırım kredilerinin gelişimi ve uluslararası kuruluşlardan kredi kullandırılması konuları da ele alınacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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