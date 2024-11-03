2025 yılında temettü ödeyecek şirketler listesi: Yatırımcıların gözü bu şirketlerde

2024 yılı enflasyon muhasebesi ve sektör kaynaklı zorluklar nedeniyle birçok şirketin kârlılık sorunları yaşaması, yatırımcıları temettü beklentileri konusunda daha da dikkatli olmaya itiyor. Bu zorlu sürece rağmen bazı şirketlerin yüksek temettü dağıtma beklentisi yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda.
ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER VE TEMETTÜ VERİMLERİ
İş Yatırım'ın tahminlerine göre 2025 yılında en yüksek temettü verimine ulaşması beklenen 5 şirket arasında şu isimler yer alıyor:
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS): Hisse başı temettü 55,319 TL, temettü verimi %26,48
Aygaz A.Ş. (AYGAZ): Hisse başı temettü 23,045 TL, temettü verimi %15,30
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): Hisse başı temettü 20,952 TL, temettü verimi %14,44
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO): Hisse başı temettü 129,145 TL, temettü verimi %13,25