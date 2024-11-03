2025 yılında temettü ödeyecek şirketler listesi: Yatırımcıların gözü bu şirketlerde

Temettü verimleri, 1 Kasım 2024 tarihli hisse kapanış fiyatları üzerinden hesaplanmış olup, İş Yatırım tahminlerinin dikkate alındığı raporda Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) değerlendirilmemiştir.

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