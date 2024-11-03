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2025 yılında temettü ödeyecek şirketler listesi: Yatırımcıların gözü bu şirketlerde

2024 yılı boyunca Borsa İstanbul’da birçok şirketin hissedarlarına temettü dağıtması sonrası, yatırımcıların gözü şimdi 2025 yılı temettü tahminlerinde. İş Yatırım tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılında temettü veriminde öne çıkması beklenen bazı şirketler dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 22:25 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 22:25
2025 yılında temettü ödeyecek şirketler listesi: Yatırımcıların gözü bu şirketlerde

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2024 yılı enflasyon muhasebesi ve sektör kaynaklı zorluklar nedeniyle birçok şirketin kârlılık sorunları yaşaması, yatırımcıları temettü beklentileri konusunda daha da dikkatli olmaya itiyor. Bu zorlu sürece rağmen bazı şirketlerin yüksek temettü dağıtma beklentisi yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda.

ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER VE TEMETTÜ VERİMLERİ

İş Yatırım'ın tahminlerine göre 2025 yılında en yüksek temettü verimine ulaşması beklenen 5 şirket arasında şu isimler yer alıyor:

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS): Hisse başı temettü 55,319 TL, temettü verimi %26,48

Aygaz A.Ş. (AYGAZ): Hisse başı temettü 23,045 TL, temettü verimi %15,30

TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): Hisse başı temettü 20,952 TL, temettü verimi %14,44

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO): Hisse başı temettü 129,145 TL, temettü verimi %13,25

SEKTÖREL TEMETTÜ BEKLENTİLERİ

Gıda, Sanayi ve Perakende Sektörü

  • Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS): 30,127 TL temettü ile %6,48 verim
  • Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): 33,065 TL temettü ile %7,95 verim
  • Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES): 2,65 TL temettü ile %1,38 verim

Enerji Sektörü

  • Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA): 6,059 TL temettü ile %10,85 verim
  • Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN): 1,212 TL temettü ile %3,71 verim

Bankacılık ve Sigortacılık Sektörü

  • Akbank T.A.Ş. (AKBNK): 1,468 TL temettü ile %2,94 verim
  • Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN): 3,609 TL temettü ile %3,42 verim

Holding ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

  • AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL): 4,927 TL temettü ile %1,72 verim
  • Alarko Holding A.Ş. (ALARK): 4,606 TL temettü ile %5,38 verim

Temettü verimleri, 1 Kasım 2024 tarihli hisse kapanış fiyatları üzerinden hesaplanmış olup, İş Yatırım tahminlerinin dikkate alındığı raporda Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) değerlendirilmemiştir.

Not: Bu haberde yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri ile şirket duyuruları baz alınarak hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların, güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili resmi internet sitelerini ziyaret etmeleri ve bilgileri kontrol etmeleri önemle tavsiye edilir.

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