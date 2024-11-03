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Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! Bakan Şimşek'ten açıklama: Notumuz iki kademe arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke olduğunu belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
Standard & Poor’s S&P, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti! Bakan Şimşek’ten açıklama: Notumuz iki kademe arttı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselttiğini anımsatan Şimşek, not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin etkili olduğuna dikkati çekti. Şimşek, "Bu olumlu gelişmeler ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır. Piyasa göstergelerimiz olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor" ifadesini kullandı.

Standard & Poors S&P, Türkiyenin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti | Bakan Şimşekten açıklama: Olumlu gelişmelerin işaretiStandard & Poors S&P, Türkiyenin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti | Bakan Şimşekten açıklama: Olumlu gelişmelerin işareti
Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti | Bakan Şimşek'ten açıklama: Olumlu gelişmelerin işareti

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