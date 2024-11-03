Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! Bakan Şimşek'ten açıklama: Notumuz iki kademe arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselttiğini anımsatan Şimşek, not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin etkili olduğuna dikkati çekti. Şimşek, "Bu olumlu gelişmeler ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır. Piyasa göstergelerimiz olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor" ifadesini kullandı.