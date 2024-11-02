(Takvim.com.tr / Arşiv) BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, söz konusu verilerin ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ülke ekonomisinin istikrarlı büyüme hızını koruduğunu gösterdiğini belirtti.



Büyüme verisi beklentilerin altında gerçekleşse de ABD ekonomisinin tüketici harcamalarının desteğiyle söz konusu dönemde sağlam bir büyüme kaydettiğini aktaran analistler, verilerin ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentilerini de güçlendirdiğini ifade etti.



Analistler, özellikle açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında Fed'in faiz indirimlerine ilişkin öngörülerin beklentilerin güçlendiğini belirtti.

Güçlü kasırgalar ve büyük işçi grevinin, ekim ayında tarım dışı istihdamda zayıf artışa neden olduğunu söyleyen analistler, söz konusu verideki etkilerin geçici olduğunu ve işsizlik oranı üzerinde net bir etkisinin görülmediğini kaydetti.



Analistler, ABD ekonomisinin yüzde 3'e yakın büyüme kaydettiğini vurgulayarak tarım dışı istihdamdaki düşüşün ülke ekonomisinin resesyon tehlikesi altında olduğu anlamına gelmediğini söyledi.



ABD'de iş gücü piyasası ve ekonomik faaliyetin iyi durumda kalmaya devam ettiğini enflasyonist baskıların ise azaldığını belirten analistler, bunun Fed'e faiz oranlarını kademeli olarak düşürme olanağı sağladığını aktardı.

(Takvim.com.tr / Arşiv)



Analistler, verilerin Fed'in gelecek haftaki seçimlerin hemen ardından gerçekleşecek toplantısında çeyrek baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklediğini belirtti.



Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 83 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bankanın gelecek haftaki toplantısında politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.



ABD'de enflasyonla mücadelenin öngörülünden daha uzun sürebileceğine ilişkin endişeler tahvil piyasalarında satış baskısının devam etmesine sebep olurken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı 12 baz puan artışla yüzde 4,37'den, dolar endeksi yatay seyirle 104,3 seviyesinden tamamladı.

Orta Doğu'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden gerginlik ve 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle 2 bin 790,14 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı daha sonra tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle bu seviyeden gerileyerek haftayı yüzde 0,4 azalışla 2 bin 736,6 dolardan tamamladı.



Brent petrolün varil fiyatı ise haftayı yüzde 3,6 düşüşle 72,8 dolardan tamamladı.

Kripto para piyasaları tarafında ise Bitcoin'in fiyatı haftalık bazda yüze 8,9 yükselerek Mart 2024'ten sonra ilk defa 73 bin 678 dolar seviyelerini test etmesinin ardından 69 bin 700 dolar seviyelerinin üzerinde dengelendi. NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ

New York borsasında, geçen hafta teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşlerin etkisiyle negatif bir seyir izlendi.

ABD'nin büyük şirketleri finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın hisseleri, şirketin kar ve gelirinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında yüzde 0,9 arttı.

(Takvim.com.tr / Arşiv)



ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri de şirketin açıkladığı bilançosunda kar tahminini düşürmesi sonrası haftalık bazda yüzde 7,7 değer kaybetti.

"Muhteşem 7'li" olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet, 30 Eylül'de sona eren çeyrekte 88,27 milyar dolarlık gelir ve hisse başına 2,12 dolarlık kazanç bildirdi. Şirketin hisseleri, şirketin geliri ve karının bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentileri aşması sonrası geçen hafta yüzde 3,6 değer kazandı.



Finansal hizmetler sunan Visa'nın hisseleri de şirketin 1400 çalışanını işten çıkaracağına dair haberlere karşın karının beklentileri aşmasının ardından yüzde 3,2 yükseldi.



İlaç şirketi Eli Lilly'nin hisseleri finansal sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 8,3 ve yarı iletken şirketi AMD'nin hisseleri de dördüncü çeyrek gelir tahminin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 9,2 değer kaybetti.



Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 yükseldi. Şirketin üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artışla 40,5 milyar dolara yükseldi.



Meta'nın hisseleri de şirketin gelir ve karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın kullanıcı sayılarının beklentileri karşılayamaması ve yapay zeka ile ilgili altyapı harcamalarında hızlanma beklendiğini bildirmesinin ardından yüzde 1,1 geriledi.



Öte yandan, Coinbase'in hisseleri şirketin finansal sonuçlarının beklenenden zayıf gelmesi sonrası yüzde 10,8 değer kaybetti.

ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın geliri, temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 6 artış kaydetmesine karşın şirketin hisseleri haftalık bazda yüzde 3,7 azaldı.



Amazon'un gelirinin temmuz-eylül döneminde 158,9 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 5,4 arttı.

Bunlara ek olarak, dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'in geliri yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 6 azalarak 13,3 milyar dolara geriledi. Intel'in elde ettiği gelir düşmesine karşın hisseleri haftayı yüzde 2,3 yükselişle tamamladı.



Bu gelişmelerle, Nasdaq endeksi yüzde 1,50, Dow Jones endeksi yüzde 0,15 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,39 değer kaybetti.

Gelecek hafta pazartesi fabrika siparişleri, salı ABD Başkanlık seçimleri, ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), dış ticaret dengesi, çarşamba hizmet sektörü PMI, perşembe Fed'in faiz kararı, cuma Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.





AVRUPA BORSALARI GERİLEDİ

ABD'de başkanlık seçimleri öncesinde azalan küresel risk iştahının etkisiyle Avrupa borsalarında da negatif bir seyir hakim oldu.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirim hızına yönelik belirsizlikler varlığını korurken bölgede açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller öngörüleri zorlaştırıyor.



Bölgede açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık bazda yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Beklenti, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.



Beklentilerin üzerinde artan TÜFE sonrasında ekonomistler, ECB'nin aralıktaki toplantısında 50 baz puanlık büyük çaplı bir faiz indirimine gitme olasılığının zayıfladığına işaret ediyor.



Bölgede işsizlik ise eylülde yüzde 6,3 ile değişiklik göstermedi.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,4, İspanya'da yüzde 0,8 artarken, İtalya'da ise değişmedi.

Almanya'da bu ay için eksi 21 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, hane halkının gelir beklentileri konusunda daha iyimser olması nedeniyle kasım ayı için 2,7 puan artışla eksi 18,3 puana yükseldi.



ECB üyeleri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken geçen hafta açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefine ilişkin, "Büyük bir şok olmadığı sürece, bu 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir." dedi.



ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, yaptığı açıklamada, ECB'nin faiz oranlarını çok yavaş düşürme ve enflasyonu aşırı düşürme riskinden kaçınması gerektiğini söyledi.



ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankanın enflasyonu düşürmede önemli ilerleme kaydettiğini ancak henüz zafer ilan edemediğini söyledi.

ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel de dezenflasyonun yolunda gittiğini ancak enflasyonla mücadelenin henüz kazanılmadığını, bu nedenle kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik kademeli bir yaklaşımın uygun olduğunu söyledi.



Kurumsal tarafta ise Lufthansa Grubunun üçüncü çeyrek bilançosunda şirket karının yıllık bazda yüzde 9 gerilediği bildirilirken Alman hava yolu firmasının hisselerinde yüzde 8,2 gerileme yaşandı.



Analistler, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek bankanın politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin beklendiğini ifade etti.



Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti.



Gelecek hafta Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da imalat sanayi PMI, çarşamba Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), hizmet sektörü PMI, Almanya'da fabrika siparişleri ile hizmet sektörü PMI, perşembe BoE'nin faiz kararı, Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar takip edilecek.