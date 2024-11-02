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Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti | Bakan Şimşek'ten açıklama: Olumlu gelişmelerin işareti

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunun, Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine, rezervleri yeniden inşa etmesine ve finansal sistemi dolarizasyondan arındırmasına olanak sağladığı aktarıldı. Karar sonarsı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Şimşek, "Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor." dedi.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 00:19 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 10:53
Standard & Poor’s S&P, Türkiye’nin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti | Bakan Şimşek’ten açıklama: Olumlu gelişmelerin işareti

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu ʺB+ʺdan ʺBB-ʺye yükseltti (AA)Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu ʺB+ʺdan ʺBB-ʺye yükseltti (AA)

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu bildirildi. Ülkenin "B" olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunun, Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine, rezervleri yeniden inşa etmesine ve finansal sistemi dolarizasyondan arındırmasına olanak sağladığı aktarıldı.

Türkiye'nin dünyanın geri kalanıyla arasındaki tasarruf açığının daraldığı belirtilen açıklamada, bu durumun cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranında 2022'den bu yana kaydedilen yaklaşık 4 puanlık düşüşte görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, görünümün yetkililerin halen yüksek olan enflasyonu düşürme, çalışanların ücret beklentilerini yönetme ve Türk ekonomisini yeniden dengeleme konusundaki iddialı planlarına yönelik gelecek 12 aydaki dengeli riskleri yansıtacak şekilde durağan olduğu kaydedildi.

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu ʺB+ʺdan ʺBB-ʺye yükseltti (AA)Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu ʺB+ʺdan ʺBB-ʺye yükseltti (AA)

S&P'nin açıklamasında, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve Türk lirasına ve daha geniş anlamda yerel sermaye piyasalarına olan uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde notun yükseltilebileceği belirtildi.

Açıklamada, ücret belirlemede artış oranının, hükümetin 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 17 yerine, yaklaşık yüzde 44 olan 2024 enflasyon oranına endekslenmesinin, enflasyonla mücadele programı için bir risk olduğuna işaret edildi.

Ücret anlaşmasının bu iki uç nokta arasında belirleneceğinin varsayıldığı aktarılan açıklamada, ancak yüzde 30'dan yüksek herhangi bir artış oranının enflasyonla mücadele sürecini uzatacağı kaydedildi.

Açıklamada, ülkede 2028'e kadar planlı herhangi bir seçim olmaması nedeniyle, kademeli mali ve gelir politikası sıkılaştırması yoluyla talebi ve enflasyonu baskılamak için alan olabileceği belirtildi.

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu ʺB+ʺdan ʺBB-ʺye yükseltti (AA)Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu ʺB+ʺdan ʺBB-ʺye yükseltti (AA)

Özel tüketimin yavaşlamasının, Türkiye ekonomisini soğutmada merkezi bir rol oynayacağına işaret edilen açıklamada, reel GSYH büyümesinin 2025'te yüzde 2,3 olacağının öngörüldüğü bildirildi.

S&P, son olarak mayıs ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Karar sonarsı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"TEK ÜLKEYİZ"
"S&P kredi notumuzu B+'dan BB-'ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz.

Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon süreci etkili oldu.

Mehmet Şimşek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Mehmet Şimşek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

PROGRAM ÇALIŞIYOR RİSK PRİMİMİZ DÜŞÜYOR
Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır.

DAHA OLUMLU GELİŞMELERİN İŞARETİ
Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor.

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