Düşük faizle taksitli ihtiyaç kredisi fırsatı: Ziraat Bankası 45 bin TL veriyor!

Ziraat Bankası, müşterilerine uygun geri ödeme koşulları ile ihtiyaç kredisi sunuyor. Peki 45 bin TL ihtiyaç kredisi ödeme koşulları ve faiz oranı nasıl? İşte Ziraat Bankası 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi geri ödeme koşulları...
Ziraat Bankası, müşterilerine uygun geri ödeme koşulları ile ihtiyaç kredisi sunuyor. Peki 45 bin TL ihtiyaç kredisi ödeme koşulları ve faiz oranı nasıl? İşte Ziraat Bankası 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi geri ödeme koşulları...
45 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ MALİYET HESAPLAMASI
Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerin kredi talebinde bulunmasının ardından banka tarafından bu kredilere aylık yüzde 4,54 faiz uygulanıyor. 36 ay vadeli 45 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılması halinde müşteriler bankaya vade süresince her ay 3.041 TL kredi taksiti ödüyorlar.
AY AY ÖDEME TABLOSU
Aşağıda bankanın sunduğu ihtiyaç kredisine dair ay ay ödeme tablosunu inceleyebilirsiniz.
|Sıra
|Taksit
|Anapara
|Faiz
|KKDF
|BSMV
|Bakiye
|1
|3.041,91
|386,01
|2.043,00
|306,45
|306,45
|44.613,99
|2
|3.041,91
|408,79
|2.025,48
|303,82
|303,82
|44.205,20
|3
|3.041,91
|432,91
|2.006,92
|301,04
|301,04
|43.772,29
|4
|3.041,91
|458,47
|1.987,26
|298,09
|298,09
|43.313,82
|5
|3.041,91
|485,52
|1.966,45
|294,97
|294,97
|42.828,30
|6
|3.041,91
|514,19
|1.944,40
|291,66
|291,66
|42.314,11
|7
|3.041,91
|544,53
|1.921,06
|288,16
|288,16
|41.769,58
|8
|3.041,91
|576,67
|1.896,34
|284,45
|284,45
|41.192,91
|9
|3.041,91
|610,71
|1.870,16
|280,52
|280,52
|40.582,20
|10
|3.041,91
|646,76
|1.842,43
|276,36
|276,36
|39.935,44
|11
|3.041,91
|684,92
|1.813,07
|271,96
|271,96
|39.250,52
|12
|3.041,91
|725,34
|1.781,97
|267,30
|267,30
|38.525,18
|13
|3.041,91
|768,15
|1.749,04
|262,36
|262,36
|37.757,03
|14
|3.041,91
|813,48
|1.714,17
|257,13
|257,13
|36.943,55
|15
|3.041,91
|861,49
|1.677,24
|251,59
|251,59
|36.082,06
|16
|3.041,91
|912,34
|1.638,13
|245,72
|245,72
|35.169,72
|17
|3.041,91
|966,18
|1.596,71
|239,51
|239,51
|34.203,54
|18
|3.041,91
|1.023,21
|1.552,84
|232,93
|232,93
|33.180,33
|19
|3.041,91
|1.083,60
|1.506,39
|225,96
|225,96
|32.096,73
|20
|3.041,91
|1.147,56
|1.457,19
|218,58
|218,58
|30.949,17