Düşük faizle taksitli ihtiyaç kredisi fırsatı: Ziraat Bankası 45 bin TL veriyor!

Ziraat Bankası, müşterilerine uygun geri ödeme koşulları ile ihtiyaç kredisi sunuyor. Peki 45 bin TL ihtiyaç kredisi ödeme koşulları ve faiz oranı nasıl? İşte Ziraat Bankası 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi geri ödeme koşulları...