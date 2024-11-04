Kart borcu yapılandırma başladı mı? Kredi kartı 60 ay borç yapılandırma nasıl yapılır?

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Resmi Gazete'de yayınlanan karar kapsamında Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırabilecek. Peki kredi kartı yapılandırma ne zaman başlıyor, taksitlendirme nasıl yapılır? İşte kredi kartı yapılandırma şartlarına ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) KART BORCU YAPILANDIRMA TARİHLERİ VE ŞARTLARI NELER? BDDK tarafından yapılan düzenleme 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Borçlunun bu süreçte 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. Buna göre kredi kartlarında azami akdi (alışveriş) faiz oranları dönem borcuna göre değişkenlik gösterecek. Düşük tutarda harcama yapıp, kart borcunun asgarisini ödeyenler devreden borçları için daha düşük faiz ödeyecek.