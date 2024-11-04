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Kart borcu yapılandırma başladı mı? Kredi kartı 60 ay borç yapılandırma nasıl yapılır?

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar, 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırma fırsatına erişecek. İşte habere dair merak edilen diğer detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:28 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:28
Kart borcu yapılandırma başladı mı? Kredi kartı 60 ay borç yapılandırma nasıl yapılır?

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Resmi Gazete'de yayınlanan karar kapsamında Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırabilecek. Peki kredi kartı yapılandırma ne zaman başlıyor, taksitlendirme nasıl yapılır? İşte kredi kartı yapılandırma şartlarına ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KART BORCU YAPILANDIRMA TARİHLERİ VE ŞARTLARI NELER?

BDDK tarafından yapılan düzenleme 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Borçlunun bu süreçte 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. Buna göre kredi kartlarında azami akdi (alışveriş) faiz oranları dönem borcuna göre değişkenlik gösterecek. Düşük tutarda harcama yapıp, kart borcunun asgarisini ödeyenler devreden borçları için daha düşük faiz ödeyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yeni düzenleme ile birlikte az borcu olanın faiz ödemesi de düşük miktarda olacak

Düzenleme ile beraber 25 bin lira altı, 25 bin-150 bin lira arası ve 150 bin lira üstü olmak üzere üç harcama limiti belirlendi. 3 harcama limitine göre faizler de yeniden planlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

Kredi kartı borçlarına ilişkin faizler referans faiz olan yüzde 3.11'den başlayarak kademelendirilecek. Merkez Bankası, 24 Ekim'de referans oranı yüzde 3.11 olarak açıklamıştı. Bu durum baz alındığında bugün itibarıyla kart dönem sonu borcuna göre uygulanacak faizler şu şekilde olacak:

📌Eğer dönem borcu 25 bin liranın altındaysa azami akdi faiz oranı yüzde 3.50, azami gecikme faiz oranı yüzde 3.80 olacak.

📌Eğer dönem borcu 25 bin lira ila 150 bin lira aralığında ise azami akdi faiz oranı yüzde 4.25, azami gecikme faizi yüzde 4.55 olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

📌Eğer dönem borcu 150 bin liranın üzerine çıkıyorsa azami akdi faiz yüzde 4.75, azami gecikme faizi yüzde 5.05 olacak.

📌Kurumsal kredi kartlarında ise dönem sonu borcunun ne olduğuna bakılmaksızın yüzde 4.75 akdi faiz, yüzde 5.05 gecikme faizi işleyecek.

📌Kredi kartından ve kredili mevduat hesabından nakit çekimde ise faizler sabit kaldı. Azami akdi faiz yüzde 5, azami gecikme faiz oranı da yüzde 5.30 olarak belirlendi.

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