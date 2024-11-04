Kart borcu yapılandırma başladı mı? Kredi kartı 60 ay borç yapılandırma nasıl yapılır?

(Takvim Foto Arşiv)
YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?
Kredi kartı borçlarına ilişkin faizler referans faiz olan yüzde 3.11'den başlayarak kademelendirilecek. Merkez Bankası, 24 Ekim'de referans oranı yüzde 3.11 olarak açıklamıştı. Bu durum baz alındığında bugün itibarıyla kart dönem sonu borcuna göre uygulanacak faizler şu şekilde olacak:
📌Eğer dönem borcu 25 bin liranın altındaysa azami akdi faiz oranı yüzde 3.50, azami gecikme faiz oranı yüzde 3.80 olacak.
📌Eğer dönem borcu 25 bin lira ila 150 bin lira aralığında ise azami akdi faiz oranı yüzde 4.25, azami gecikme faizi yüzde 4.55 olacak.
(Takvim Foto Arşiv)
📌Eğer dönem borcu 150 bin liranın üzerine çıkıyorsa azami akdi faiz yüzde 4.75, azami gecikme faizi yüzde 5.05 olacak.
📌Kurumsal kredi kartlarında ise dönem sonu borcunun ne olduğuna bakılmaksızın yüzde 4.75 akdi faiz, yüzde 5.05 gecikme faizi işleyecek.
📌Kredi kartından ve kredili mevduat hesabından nakit çekimde ise faizler sabit kaldı. Azami akdi faiz yüzde 5, azami gecikme faiz oranı da yüzde 5.30 olarak belirlendi.