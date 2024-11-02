Rekor geldi! Ticaret Bakanı Bolat, Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Eylül ayında ve Ekim ayında ihracatta başlayan yükseliş ivmesi kasım ve aralık ayında da yükselecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımızı 23,6 milyar doları aştı."dedi.

İhracatımız yüzde 3,6 artış ile 23 milyar 600 milyon doları aştı. Geçen yıl aynı aya göre yaklaşık 800 milyon dolar arttı.

Ekim ayında ihracatta Cumhuriyet rekoru kırıldı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

İthalatta ekim ayı ithalatı yüzde 0,1'lik bir azaldı.

Dış ticaret açığımız 5,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayına göre dış ticaret açığı 1,1 milyar dolar azaldı.

10 ayda mal ihracatımız 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara yükseldi. 6,7 milyar dolar mal ihracatı arttı.

10 aylık ithalatta tam yüzde 7,2 azalışta 282 milyar dolara geriledi. 22 milyar dolar net tasarruf sağlandı.

10 ayda dış ticaret açığını azalttığımız rakam 28,6 milyar dolar oldu.

İhracat bir yıllık sürede geçen 254,4 milyar dolar iken 262,342 milyar dolara çıktı. Bu cumhuriyet tarihinin rekoru.