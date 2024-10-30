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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan düşerek yüzde 49,5 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 4,4 puan gerileyerek yüzde 67,2 seviyesine indi.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 14:01 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 14:01
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (AA)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (AA)

TCMB, Ekim 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

12 AY SONRASI İÇİN BEKLENTİLER DERLENDİ
Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (AA)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (AA)

Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan düşerek yüzde 49,5 seviyesine ve hanehalkı için 4,4 puan gerileyerek yüzde 67,2 seviyesine indi.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 0,7 PUAN AZALDI
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.

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