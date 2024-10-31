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E-Ticarette yeni dönem! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Uygunsuz ürün 24 saatte kaldırılacak

Ticaret Bakanlığı, e-ticarete yönelik yeni önlemler aldığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, satış ilanlarında Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri zorunlu hale getirildi. Ayrıca, uygunsuz ürünlerin tespiti durumunda satış ilanları 24 saat içinde kaldırılacak ve erişimleri engellenecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 07:11
E-Ticarette yeni dönem! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Uygunsuz ürün 24 saatte kaldırılacak

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Ticaret Bakanlığı, başta internet olmak üzere "uzaktan iletişim araçları" kullanılarak yapılan satışların günlük hayattaki yeri ve ağırlığının artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, e-ticarete ilişkin alınan yeni önlemleri açıkladı.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Bakanlığın uzaktan iletişim araçlarıyla satılan ürünlerin denetimine ilişkin düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık, yönetmelikle önemli değişiklikler getirildiğini vurguladı. Buna göre ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale geldi. Bu sayede vatandaşların internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyebilecekleri ve gerekli işaretleri taşıdığını görebilecekleri belirtildi.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

İLANA ERİŞİM ENGELLENECEK
Ayrıca herhangi bir internet sitesinde, güvensiz ya da ticarete uygun olmadığı belirlenen uygunsuz ürünlerin satışının tespiti halinde bunların 24 saat içerisinde satış ilanının kaldırılması gerekecek. Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecek.

Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlayan platformlar, "Ürün Güvenliği Temas Noktası" belirleyecek. Vatandaşlar, bu temas noktalarından ürünlerin güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikâyet ve bildirim yapabilecek. Ayrıca uygunsuzluk tespiti durumunda hızlıca aksiyon alınabilmesi için bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getiriliyor. Bu şartı sağlamayanlar Türkiye'ye satış gerçekleştiremeyecek.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

AYRIM NETLEŞTİRİLDİ
Resmi Gazete'de ayrıca "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" da yayımlandı.

Kanunla doğrudan satış sistemine özel düzenlemeler getirilerek kadınların ekonomik hayata katılmasına katkı sağlandı.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

Büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan ve yaklaşık 2 milyon kişinin gelir elde etmek için faaliyette bulunduğu, ekonomik büyüklüğü 10 milyar lira olan doğrudan satış sistemlerinin yasal altyapısı güçlendirilerek hem tüketicilere hem de gelir elde etmek isteyen doğrudan satıcılara daha etkin yasal koruma getirildi. Ayrıca halk arasında "saadet zinciri" olarak nitelenen ve yasa dışı olan piramit satışlarla doğrudan satışlar arasındaki ayrım netleştirildi. Yasal olmayan piramit sistemlerin doğuracağı mağduriyetlerin önlenmesi amaçlandı. Bu doğrultuda, doğrudan satış şirketlerinin yükümlülükleri ile sistemin temel ilkeleri belirlendi, sistemden ürün alan tüketicilerin bilgilendirilmesi ve cayma haklarını kullanmaları kolaylaştırıldı.

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