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Bakanlık duyurdu! Kıyma ve sucukta yeni hile

Hilecilerin sucukta ve kıymada tavuk kemiğinden, kırıntılarından, taşlığından yapılan mekanik kıyma kullandığını söyleyen uzmanlar, ‘Tüketiciler etin makineden çekildiğini görerek kıyma alsın’ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Bakanlık duyurdu! Kıyma ve sucukta yeni hile

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit, tağşiş gıdaları üretenlere yönelik denetiminde kırmızı et ürünlerinde, kanatlı eti kullanımının yaygınlaşması dikkati çekti. Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk kullanımının yanı sıra sucuk yapımında 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' tespiti yer aldı.

KULLANIMI YASAK
Et ürünleri üretiminde mekanik ayrılmış et kullanımının yasak olmasına rağmen işletmelerin maliyeti düşürmek amacıyla kullanmasına Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı tepki gösterdi. Tavuk, hindi derisi, kanat ucu, boyun, kemik zarı, damar, sinir, kan pıhtısı ve kas gibi elle ayrıştırılamayan yerlerin çeşitli makineler aracılığıyla kıymaya dönüştürülmesi ile elde edilen mekanik kıymayı bazı işletmelerin maliyeti düşürmek için tercih ettiğini anlatan Osman Yardımcı, şunları söyledi:

ÇEKİLİRKEN GÖRÜN
"Kasaptan alınan kıymadan korkmayın. Piyasada 'mekanik kıyma' adı altında tavuktan yapılan kıymalar var. Soya fasulyesiyle karıştırılıp satılıyor. Kasap esnafı bunu kullanamaz. Tüketici hazır kıyma almasın. Eti görüp makineden çekilen kıymayı alsın. Hazır kıyma herkese yasak olmalı. Üretim izni veya farklı izinlere sahip yerlerde de yasaklanmalı. Kıyma etten çekilerek alınsın. Tavuk kemiğinden, kırıntılarından, taşlığından yapılan mekanik kıyma var. Bunları kullanıp ucuza ürün satanlar var. Maliyeti düşürmek için bazı firmalar, işletmeler tercih ediyor. Fazla kıyma kullanan işletmeler maliyeti düşürmek için mekanik kıyma kullanıyor."

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Sucuk, lahmacun ve pidedeki tehlike: Mekanik kıyma! Tavuk derisi, kas, damar, boyun... İşte taklit ve tağşiş ürünler sıralı tam liste

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