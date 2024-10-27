SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kira sözleşmeleri artık e-Devlet'te! Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor

Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren uygulamada sona gelindi. Buna göre artık kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak. Bu sayede kira sözleşmeleri, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacak ve belge doğrulama fırsatı sunulacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 13:03 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 13:12
Kira sözleşmeleri artık e-Devlet’te! Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı. Hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde devreye alınacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Edinilen bilgilere göre Bakanlık birimleri, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını bitirdi.

Bu sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatıldı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Reform niteliğindeki çalışmada Bakanlığa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destek sağladı.

Bakanlık çalışmasına göre, bu hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden "Kira Sözleşmesi İşlemleri" başlığıyla verilecek ve iki aşamalı devreye alınacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak.

Hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek.

"TÜRKİYE GAYRİMENKUL DEĞER HARİTASI" OLUŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'yla kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilecek. Uygulama, vatandaşların güvenilir bir devlet platformunda sözleşme oluşturmasına fırsat tanıyacak. Vatandaşlarımız kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtaracak. Bürokrasi daha da azalacak. Ayrıca, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için veri temin edilecek."

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili bir açıklama da sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’de otobüs durağına kamyonlu saldırı! MOSSAD ve ordu karargahının yanı başı... Çok sayıda yaralı
Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin adı ve amblemi ilk kez takvim.com.tr’de! İşte Anahtar Parti’ye katılacak isimler
Bahçeli İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın uykularını kaçırdı! Özgür Özel kapalı kapılar ardında ne dedi? CHP’deki çatlak seslerin arka planı
CANLI | İsrail İran’ı vurdu: Orta Doğu’da yeni cephe! Dışişlerinden sert tepki
Sevigen’den ’iç cephe’ hamlesine destek! Bahçeli’nin ’Öcalan’ çıkışı ve ’teröristan’ tehlikesi... Devlet aklı önemli şeyler biliyor
Kainat iblisi Gülen’in gebermesi sonrası FETÖ’de ’karanlık kurul’ planı! Akıl hocaları CIA tek dertleri para... İsim isim şer heyeti
EMEKLİYE EŞİT ZAM: Milyonların Ocak zamları şekilleniyor! Refah payı eklenir mi? Taban maaş ne olur?
Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkan poşette kan izi! Sürüntü örnekleri genetik analizlere cevap vermedi... İnsana ait değil
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni harita! Kar, sis, fırtına...
’Yenidoğan çetesi’nden sonra yeni skandal! İlkokul müdürü fark etti: Özel gereksinimli raporuyla vurgun
Somali Savunma Bakanı Nur’dan Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür: Sınırları aşan kardeşlik | Dikkat çeken Osmanlı detayı
2025 asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? 2 formül masada... Emekli aylığı artışına enflasyon ayarı
Bakanlık düğmeye bastı: Fahiş kiraya ilan freni! İşte 10 soruda yeni dönem...
Netflix’ten sansür skandalı: Filistin yapımı filmler sessizce kaldırıldı
Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar: Başınızın üzerinden kırmızı bir üçgen mi geçti?
SON DAKİKA