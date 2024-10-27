Sucuk, lahmacun ve pidedeki tehlike: Mekanik kıyma! Tavuk derisi, kas, damar, boyun... İşte taklit ve tağşiş ürünler sıralı tam liste

Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımının yanı sıra sucuk yapımında 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' tespiti yer aldı.

KULLANIMI YASAK

Et ürünleri üretiminde mekanik ayrılmış et kullanımı yasak olmasına rağmen işletmelerin maliyeti düşürmek amacıyla kullandığını söyleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı tavuk, hindi derisi, kanat ucu, boyun, kemik zarı, damar, sinir, kan pıhtısı ve kas gibi elle ayrıştırılamayan yerlerin çeşitli makineler aracılığıyla kıymaya dönüştürüldüğünü ifade etti.