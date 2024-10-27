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Sucuk, lahmacun ve pidedeki tehlike: Mekanik kıyma! Tavuk derisi, kas, damar, boyun... İşte taklit ve tağşiş ürünler sıralı tam liste

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim'den bu yana halkın sağlığını hiçe sayan firmaları ifşa ediyor. Domuz etinden tek tırnaklı etine, gıda boyasından, tavuk taşlığına birçok zararlı maddenin halka yedirildiği ortaya çıktı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ise özellikle sucuk ve kıymalara dikkat çekerek "Tavuk kemiğinden, kırıntılarından, taşlığından yapılan mekanik kıyma var. Bunları kullanıp ucuza ürün satanlar var" dedi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel taklit ve tağşiş listesi...

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 13:41 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 13:41
Sucuk, lahmacun ve pidedeki tehlike: Mekanik kıyma! Tavuk derisi, kas, damar, boyun... İşte taklit ve tağşiş ürünler sıralı tam liste

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit, tağşiş gıdaları üretenlere yönelik denetiminde kırmızı et ürünlerinde, kanatlı eti kullanımının yaygınlaşması dikkati çekti.

Sucuk, lahmacun ve pidedeki tehlike: Mekanik kıyma! Tavuk derisi, kas, damar, boyun... İşte taklit ve tağşiş ürünler sıralı tam liste

Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımının yanı sıra sucuk yapımında 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' tespiti yer aldı.

Sucuk, lahmacun ve pidedeki tehlike: Mekanik kıyma! Tavuk derisi, kas, damar, boyun... İşte taklit ve tağşiş ürünler sıralı tam liste

KULLANIMI YASAK
Et ürünleri üretiminde mekanik ayrılmış et kullanımı yasak olmasına rağmen işletmelerin maliyeti düşürmek amacıyla kullandığını söyleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı tavuk, hindi derisi, kanat ucu, boyun, kemik zarı, damar, sinir, kan pıhtısı ve kas gibi elle ayrıştırılamayan yerlerin çeşitli makineler aracılığıyla kıymaya dönüştürüldüğünü ifade etti.

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