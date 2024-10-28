Altında kazanmak için en doğru adres ortaya çıktı! Kuyumcu mu, banka mı, internet mi? 400-500 TL fark ediyor

Altın alımında fiyat farkları dikkat çekerken, Kapalıçarşı'da makas farkı 30-40 TL civarındayken, bankalarda bu fark 60-80 TL'ye çıkıyor. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde ise fark 300-400 TL'ye kadar ulaşıyor.
Altın alımında fiyat farkları dikkat çekerken, Kapalıçarşı'da makas farkı 30-40 TL civarındayken, bankalarda bu fark 60-80 TL'ye çıkıyor. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde ise fark 300-400 TL'ye kadar ulaşıyor.
ALTIN NEREDEN ALINMALI?
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, altın almayı planlayanlar için "nereden ve nasıl alınmalı" sorusu ön plana çıkıyor. Özellikle fiyat farklarının oldukça değişken olması, altın alımını daha bilinçli yapmayı gerektiriyor.
ALTINDA ALIM TERCİHİ: GRAM MI, ÇEYREK Mİ, ZİYNET Mİ?
Yatırım yapmak isteyenlerin ilk kararı, hangi tür altın alacaklarına yönelik oluyor. Gram altın, çeyrek altın, ziynet eşyaları ya da hurda altın gibi farklı seçenekler mevcut. Ancak yatırımın türü, kâr marjını etkileyebiliyor. Özellikle çeyrek altın gibi geleneksel ziynetler daha çok düğünlerde tercih edilirken, gram altın günlük fiyat değişimlerinden daha hızlı etkileniyor.
ALTINI NEREDEN ALMAK DAHA AVANTAJLI?
Altın alımında en önemli faktörlerden biri de fiyat farkının (al-sat makası) minimum düzeyde olması. Kapalıçarşı'da gram altının alım-satım farkı 30-40 TL civarında değişirken, bankalarda bu fark 60-80 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ancak internet üzerinden yapılan işlemlerde bu fark 300-400 TL'yi bulabiliyor, bu da yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor.
KESME ALTIN VE PAKETLİ ALTIN ARASINDAKİ FARK
Altının türü de fiyat farkını etkileyen unsurlar arasında. Örneğin, 100 gramlık 24 ayar kesme altın ile paketlenmiş gram altın arasında yaklaşık 800 TL'lik bir fark bulunuyor. Ancak kesme altın her kuyumcu tarafından alınmıyor ve likiditesi düşük olabiliyor. Buna karşın paketli, sertifikalı gram altınlar hem yurtiçinde hem yurtdışında geçerliliğe sahip. Bir kuyumcu bu konuda, "Paketli altını Türkiye dışına çıkarıp Almanya'da veya Hollanda'da dahi satabilirsiniz, çünkü uluslararası geçerliliği var" ifadesini kullanıyor.
Altın alımında al-sat farkının en düşük olduğu yerlerin başında Kapalıçarşı geliyor. Ancak bazı yatırımcılar, internetten alım yapmanın pratikliğini tercih ederken, bankaların güvenli ortamını da göz önünde bulunduruyor. Yatırımcıların temel amacı ise her zaman düşük maliyetle alım yaparak uzun vadede kazanç sağlamak. Bu nedenle, alım yapılacak yer kadar, altının türüne ve likiditesine de dikkat etmek büyük önem taşıyor.