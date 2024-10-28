Altında kazanmak için en doğru adres ortaya çıktı! Kuyumcu mu, banka mı, internet mi? 400-500 TL fark ediyor

ALTINI NEREDEN ALMAK DAHA AVANTAJLI? Altın alımında en önemli faktörlerden biri de fiyat farkının (al-sat makası) minimum düzeyde olması. Kapalıçarşı'da gram altının alım-satım farkı 30-40 TL civarında değişirken, bankalarda bu fark 60-80 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ancak internet üzerinden yapılan işlemlerde bu fark 300-400 TL'yi bulabiliyor, bu da yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor.

KESME ALTIN VE PAKETLİ ALTIN ARASINDAKİ FARK Altının türü de fiyat farkını etkileyen unsurlar arasında. Örneğin, 100 gramlık 24 ayar kesme altın ile paketlenmiş gram altın arasında yaklaşık 800 TL'lik bir fark bulunuyor. Ancak kesme altın her kuyumcu tarafından alınmıyor ve likiditesi düşük olabiliyor. Buna karşın paketli, sertifikalı gram altınlar hem yurtiçinde hem yurtdışında geçerliliğe sahip. Bir kuyumcu bu konuda, "Paketli altını Türkiye dışına çıkarıp Almanya'da veya Hollanda'da dahi satabilirsiniz, çünkü uluslararası geçerliliği var" ifadesini kullanıyor.



Altın alımında al-sat farkının en düşük olduğu yerlerin başında Kapalıçarşı geliyor. Ancak bazı yatırımcılar, internetten alım yapmanın pratikliğini tercih ederken, bankaların güvenli ortamını da göz önünde bulunduruyor. Yatırımcıların temel amacı ise her zaman düşük maliyetle alım yaparak uzun vadede kazanç sağlamak. Bu nedenle, alım yapılacak yer kadar, altının türüne ve likiditesine de dikkat etmek büyük önem taşıyor. Devlet 150 bin TLye 2. el araba satışına başladı: İşte satılık ucuz otomobiller 2024 Devlet 150 bin TL'ye 2. el araba satışına başladı: İşte satılık ucuz otomobiller 2024