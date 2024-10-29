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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Riyad çıkarması! Yatırımcılarla bir araya gelecek!

Ekonomideki sağlam adımlarla ilerleme devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da önemli temaslarda bulunacak. Riyad'da düzenlenen "Future Investment Initiative" konferansına katılacak olan Şimşek, yatırımcılarla da buluşacak.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 09:20 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 09:20
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Riyad çıkarması! Yatırımcılarla bir araya gelecek!

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene 8'incisi düzenlenen "Future Investment Initiative" Konferansı'na katılmak üzere Riyad'a gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Birleşik Krallık Ticaret Politikaları ve Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Douglas Garven Alexander, Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve Bahreyn Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı Shaikh Salman bin Khalifa ile görüşecek.

PANELİN ANA KONUŞMACISI OLACAK
Şimşek, ülkenin küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene 8'inci kez düzenlenen "Future Investment Initiative" Konferansı kapsamında "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde ana konuşmacılardan biri olacak.

YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELECEK!
Panelde, Şimşek ile Suudi Arabistan, Hindistan ve Birleşik Krallık'tan bakanlar ile Uluslararası Finans Kurumu Başkanı Makhtar Diop da yer alacak.

Bakan Şimşek, Riyad temasları kapsamında yatırımcı toplantılarına da katılacak.

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