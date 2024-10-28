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Devlet 150 bin TL'ye 2. el araba satışına başladı: İşte satılık ucuz otomobiller 2024

Devlet tarafından düzenlenen ihalelerde, ikinci el araçlara oldukça uygun fiyatlarla sahip olma fırsatı doğdu. Özellikle e-İhale platformunda yayınlanan ilanlar, birçok vatandaşın dikkatini çekiyor.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 11:47 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 11:47
Devlet 150 bin TL’ye 2. el araba satışına başladı: İşte satılık ucuz otomobiller 2024

Devlet, 2. el araç satışlarına hız verdi! E-İhale platformunda yayınlanan ilanlara göre, farklı marka ve modelde yüzlerce araç, oldukça uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu sayede bütçenizi zorlamadan hayalinizdeki araca kavuşabilirsiniz.

Devlet 150 bin TL’ye 2. el araba satışına başladı: İşte satılık ucuz otomobiller 2024

Nasıl Katılırsınız?

E-İhale platformuna üye olarak, düzenlenen tüm ihaleleri takip edebilir ve size uygun olanlara teklif verebilirsiniz. İhaleye katılmak için belirlenen teminat bedeli yatırmanız gerekmektedir. İhale süreci boyunca aracı yerinde inceleyebilir ve tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Devlet 150 bin TL’ye 2. el araba satışına başladı: İşte satılık ucuz otomobiller 2024

Örnek İhale: 2004 Model Audi A4

Fiyat: Başlangıç bedeli 150.000 TL olan bu aracı, daha da uygun bir fiyata satın alma şansınız bulunuyor.

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