Devlet 150 bin TL’ye 2. el araba satışına başladı: İşte satılık ucuz otomobiller 2024

Devlet, 2. el araç satışlarına hız verdi! E-İhale platformunda yayınlanan ilanlara göre, farklı marka ve modelde yüzlerce araç, oldukça uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu sayede bütçenizi zorlamadan hayalinizdeki araca kavuşabilirsiniz.

Nasıl Katılırsınız? E-İhale platformuna üye olarak, düzenlenen tüm ihaleleri takip edebilir ve size uygun olanlara teklif verebilirsiniz. İhaleye katılmak için belirlenen teminat bedeli yatırmanız gerekmektedir. İhale süreci boyunca aracı yerinde inceleyebilir ve tüm detayları öğrenebilirsiniz.