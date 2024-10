29 Ekim bölge bölge güncel fiyat listesi! Dana ve kuzu karkas et fiyatlarına zam

29 Ekim itibarıyla dana ve kuzu karkas et fiyatlarındaki dalgalı seyir sürüyor. Hayvan yetiştiricileri, kasaplar ve tüketiciler için önemli olan karkas et fiyatları, Ulusal Et Konseyi (UKON) tarafından haftanın ilk işlem günü itibarıyla paylaşıldı. Ülke genelinde karkas et fiyatlarının zamlandığı dikkat çekiyor. İşte bölge bölge dana ve kuzu karkas et fiyatları…