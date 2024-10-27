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Bakanlık harekete geçti: İnternet alışverişlerinde "kasım rüzgarı" için tedbirler artırıldı!

Ticaret Bakanlığı internet alışverişlerinde “kasım rüzgarı” için tedbirlerini artırdı. Bakan Ömer Bolat, vatandaşların dolandırılmalarını önleyeceklerini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Bakanlık harekete geçti: İnternet alışverişlerinde kasım rüzgarı için tedbirler artırıldı!

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çok sayıda kampanya hazırlığı yapılan kasım alışverişlerinde vatandaşların dolandırılmaması için tedbirleri artırdıklarını belirterek, "Herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşlarımız vakit kaybetmeden Bakanlığımızın 'https://www.turkiye.gov.tr/ tuketici-sikayeti-uygulamasi' internet adresi üzerinden şikayetlerini bildirirlerse gereği hemen yapılacaktır" dedi. Kurallara aykırı hareket eden firmalara gerekli cezaların verileceğini vurgulayan Bolat, "e-ticaret siteleri tarafından yapılan indirimleri mercek altına alacağız" dedi.

Bakan Bolat, vatandaşların da internet sitelerinden alışveriş yaparken dikkat etmesini isteyerek, özellikle sitenin "domain adresi"nin eşleşip eşleşmediğine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca güvenli ödeme yöntemlerinin tercih edilmesinin vatandaşların işlerini kolaylaştıracağına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti: Gerçekçi olmayan indirimlerin dolandırıcılık riski taşıyabileceğine dikkat edilmesi gerekir. e-Ticaret yaparken olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde öncelikle ürünün satın alındığı e-ticaret pazar yeri veya e-ticaret sitesiyle iletişime geçilmesi, herhangi bir çözüm bulunamaması halinde ise tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemelerine başvurulması gerekiyor. Ayrıca, ödemenin kredi kartı veya banka kartıyla yapılması halinde ilgili bankayla iletişime geçilerek işlem itirazı yapılabiliyor.

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