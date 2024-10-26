Yatırım tercihine dikkat! Altın fiyatları talebi artırdı: Nasıl ve nereden almalı?

Güvenli liman olarak görülen ve son dönemde talebin arttığı altın, 2024 yılının da en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Jeopolitik gerilimler, savaş ortamları yatırımcıyı altına yönlendirdi.
Yine FED başta olmak üzere majör merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması da altını beslerken yıl sonu için tahminler de yükseldi. 2750 dolara yaklaşan ons altın için 3000 dolar tahminleri yapılırken, buna bağlı hesaplanan gram altın fiyatı da bu yıl yüzde 52 artışla 3000 lirayı geçti.
Tahminler kısa vadede 3.500 lira olacağı yönünde. Türkiye'de de ortalama vatandaşın en çok ilgi gösterdiği yatırım aracı altın olmaya devam ediyor. Bu yüzden de altına talep ülkemizde hep yüksek. Ancak her üründe olduğu gibi altında da kazanç alırken başlıyor. Bu yüzden altın alırken maliyet hesabı yapmalı ayrıca satarken yerine nasıl konulacağı da düşünülmeli.
DÜŞÜŞ FIRSAT OLMALI
Örneğin 10 liradan 10 altını alıp 100 lira yatırdığınızı düşünelim. Altın 15 liraya çıktığında sattığınızda 100 liranız 150 lira olacak. Görece olarak 50 lira kardasınız. Ancak yeniden altın almak istediğinizde yine 10 altın alabiliyorsunuz. Altın varlığınız değişmiyor. Oysa altın 12.5 liraya düştüğünde yeniden almış olsanız bu kez 12 altınınız olacak. Hem TL varlığınız hem altın varlığınız artacak.