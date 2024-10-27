EMEKLİYE EŞİT ZAM: Milyonların Ocak zamları şekilleniyor! Refah payı eklenir mi? Taban maaş ne olur?

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarında. Ortaya çıkacak enflasyon oranı emeklileri zamlarını da belirleyecek. SSK ve Bağ- Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alırken Emekli Sandığı emeklileri yüzde 6 oranındaki toplu sözleşmenin üzerinde oluşacak enflasyon farkını alacak.

RAKAMLAR AÇIKLANIYOR

Henüz 6 aylık enflasyon oranı belli olmadığı için zamlar kesinleşmedi. Ancak hem üç aylık enflasyon oranı ortaya çıktı hem de yıl sonu için yıllık enflasyon tahminleri açıklandı. Üç aylık enflasyon yüzde 8.92 olurken yıl sonu için tahminler yıllık enflasyonun yüzde 41-48 aralığında olacağını gösteriyor.