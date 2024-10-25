Bakanlık yeni listeyi yayımladı! Sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde sahtekarlıklar ortaya çıktı

Gıdada sağlığımızla oynayan markalar birbiri ardına paylaşılmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar için yeni listesini yayınladı. İnternet sitesinden duyurulan listede sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde sahtekarlıklar ortaya çıktı. Listede yer alan ayrıntılarda sucukta dil, haşhaş ezmesinde yer fıstığı, kaşar peynirinde yüksek nem oranı tespit edildi. Hileli zeytinyağlarına da çeşitli tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.



DIŞI GERÇEK İÇİ SAHTE

Kocaeli'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, merdiven altı atölyede üretilip piyasaya sürülmeye hazırlanan yaklaşık 30 milyon TL değerinde sahte şampuan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 104 bin 665 sahte şampuan, 53 bin 86 boş şampuan kutusu, 400 bin sahte etiket, 23 bin 417 şampuan kutusu kapağı ve bin 862 ambalaj kutusu yer aldı.

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