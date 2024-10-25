PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bakanlık yeni listeyi yayımladı! Sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde sahtekarlıklar ortaya çıktı

Gıdada sağlığımızla oynayan markalar birbiri ardına paylaşılmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar için yeni listesini yayınladı. İnternet sitesinden duyurulan listede sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde sahtekarlıklar ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Bakanlık yeni listeyi yayımladı! Sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde sahtekarlıklar ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gıdada sağlığımızla oynayan markalar birbiri ardına paylaşılmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar için yeni listesini yayınladı. İnternet sitesinden duyurulan listede sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde sahtekarlıklar ortaya çıktı. Listede yer alan ayrıntılarda sucukta dil, haşhaş ezmesinde yer fıstığı, kaşar peynirinde yüksek nem oranı tespit edildi. Hileli zeytinyağlarına da çeşitli tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

DIŞI GERÇEK İÇİ SAHTE
Kocaeli'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, merdiven altı atölyede üretilip piyasaya sürülmeye hazırlanan yaklaşık 30 milyon TL değerinde sahte şampuan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 104 bin 665 sahte şampuan, 53 bin 86 boş şampuan kutusu, 400 bin sahte etiket, 23 bin 417 şampuan kutusu kapağı ve bin 862 ambalaj kutusu yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayımladı! Sucuk diye sakatat yedirmişler!Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayımladı! Sucuk diye sakatat yedirmişler!
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayımladı! Sucuk diye sakatat yedirmişler!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İblis Fetullah Gülen’e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı! 34 terör örgütü PKK hedefi imha edildi
MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Ocak’ta tüm gelirler yükselecek! Kime, nasıl yansıyacak?
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 5 ülkeye yeni büyükelçi
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!
ÖZEL | Jose Mourinho’dan hakem açıklaması! O an için konuştu
FETÖ’de kavga kızışıyor! Örgüt üyeleri saflarını belli etti
ÖZEL | Osayi Samuel’den maç sonu sözleşme açıklaması!
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı
Kartal’dan görkemli siftah! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Lyon’u 1-0 yendi
CANLI | Şam ve Humus’ta patlama! Gizli belgeler ifşa oldu İsrail saldırıyı erteledi: Hizbullah füzeleri gösterdi
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
Stadyumlar kanla dolacak diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!
Terör örgütü KCK/PKK’dan teröristbaşı Abdullah Öcalan mesajı... Kararına uyacaklar!
TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiye’nin ’iç cephe’ hamlesi ’teröristan’ planını alaşağı etti | Suriye’de artan YPG/ABD tehlikesi
SON DAKİKA