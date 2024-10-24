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Çocuk ürünleri güvensiz çıktı

Tarım Bakanlığı'nın gıda hilecilerini açıkladığı yöntemin benzerini Ticaret Bakanlığı da uyguluyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlıksız ürünleri ifşa eden Bakanlık, çocuklarda boğulma ve yaralanmaya sebebiyet verebilecek kıyafetleri tespit ederek toplatılmasını istedi.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Çocuk ürünleri güvensiz çıktı

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Tarım Bakanlığı'nın gıda hilecilerini açıkladığı yöntemin benzerini Ticaret Bakanlığı da uyguluyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlıksız ürünleri ifşa eden Bakanlık, çocuklarda boğulma ve yaralanmaya sebebiyet verebilecek kıyafetleri tespit ederek toplatılmasını istedi. Bakanlığın piyasaya arzını yasakladığı ve toplatma kararı çıkardığı ürünler arasında kız çocuk elbiseleri, bikini, yürüteç ve takı yer aldı.

PARA İADESİ İMKANI
Vatandaşlar ürünü almışsa, aldıkları yere gidip bunu iade ederek paralarını isteme ya da değiştirme hakkına sahip olacak.

HİLELİ ETTE YENİ LİSTE
Tarım Bakanlığı gıda hilecilerini yayınlamaya devam ediyor. Son testlerde et, kaşar peyniri ve zeytinyağı incelendi. Kırmızı etlerde tek tırnaklı etleri tespit edilirken; kaşar peynirinde yağ oranı düşük çıktı.

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