KARŞILIKSIZ 2.500 TL SOSYAL YARDIM | Kasım ve Aralık ayında yatacak! Aile Bakanlığı şartları açıkladı

Kasım ve aralık aylarında yapılacak aile destek ödemeleri düşük gelirli haneler için büyük önem taşıyor. Sosyal yardımların artırılması ve sürekliliği ekonomik zorluk yaşayan ailelere bir nebze olsun nefes aldıracak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'nın 2024 yılı sonuna kadar sosyal yardımları belirli bir takvime göre hak sahibi vatandaşlara iletmeye devam etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi önümüzdeki aylarda da ödemelerin düzenli bir şekilde yapılması planlanıyor. Özellikle kasım ve aralık aylarında hangi tarihlerde sosyal yardımların hesaplara aktarılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, önceki süreçler dikkate alınarak tahminler yürütülüyor.