Faiz oranları yenilendi: İşte 1 buçuk milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi...

Merkez Bankası 'nın Ekim ayı faiz kararı sonrası bankaların sunduğu mevduat faiz oranları açıklandı. Peki, 1.5 milyon TL'lik bir mevduat hesabının aylık getirisi ne kadar? İşte habere dair detaylar...

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Mevduat faizinde 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 1.5 milyon TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı kazançlar faiz oranlarına göre değişiklik gösterse de yatırımcılar yüzde 40 ile yüzde 45 arasında faiz oranlarından yararlanarak önemli bir getiri elde edebiliyor.