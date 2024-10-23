PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İUP İŞKUR Ekim 2024 ödeme takvimi: İUP maaşları yattı mı?

İŞKUR'un Toplum Yararına Programları (TYP) dahilinde yürütülen İş Gücü Uyum Programı (İUP) maaşlarının ödeme tarihleri, katılımcılar için önemli bir gündem oluşturuyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 08:51 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 08:52
İUP İŞKUR Ekim 2024 ödeme takvimi: İUP maaşları yattı mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yer alan katılımcılar, maaşlarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) aracılığıyla ödenen maaşlar, katılımcıların hesaplarına düzenli aralıklarla aktarılıyor. 2024 yılı Ekim ayı ödemeleri için bekleyiş sürerken, İŞKUR'un ödeme takvimi üzerindeki detaylar yakından takip ediliyor. İUP katılımcı maaşlarının genellikle ayın son haftasında hesaplara yatması bekleniyor. Ancak kesin tarihlerle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu. Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor.

İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA

Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.

İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ

Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur. İUP, hem bireysel hem de işverenler için faydalı bir program olarak, işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynar.

İUP İŞKUR Ekim 2024 ödeme takvimi: İUP maaşları yattı mı?

YARIN BAŞLIYOR! BİMden yumurta, çay, süt yoğurt peynir indirimi! 25 Ekim 2024 aktüel kataloğuYARIN BAŞLIYOR! BİMden yumurta, çay, süt yoğurt peynir indirimi! 25 Ekim 2024 aktüel kataloğu
YARIN BAŞLIYOR! BİM'den yumurta, çay, süt yoğurt peynir indirimi! 25 Ekim 2024 aktüel kataloğu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Vatandaşın cebinden Şevval Sam’a! Beklenen açıklama nihayet geldi! Açık açık dalga geçtiler! Hepsi dahilmiş
10 bebeği öldürmüşlerdi | Yenidoğan çetesinden skandal savunma! İhmal değil kaza
Türk Telekom
Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan Putin’le görüşecek
EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük maaş 14 bin TL’yi aşacak mı? İşte Ocak ayındaki olası senaryolar...
CANLI | Saldırıların ardı arkası kesilmiyor! İsrail ordusu Nasrallah’ın halefi Haşim Safiyuddin’in öldürüldüğünü duyurdu
Bu detaylar sadece TAKVİM’de! Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve ailesinin güzellik merkezi ağı! Eski eşten skandal savunma
Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho’nun tazminatı! Detayları TAKVİM öğrendi: Ali Koç devre arasını görmek istiyor
FETÖ’cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...
TBMM’de komisyon kuruldu: Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak
Devlet Bahçeli’nin çağrısı Yunanistan’da yankılandı! Türk düşmanı Nikos Michailidis’ten provokatif çağrı!
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü: Gazze ve Lübnan masada | LGBT’ye karşı mücadele için teşekkür
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
FBI’dan köstebek avı: İnceleme resmen başladı | İran’a saldırı belgelerini kim sızdırdı? | ABD ve İsrail arasında petrol anlaşması
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye’yi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakı’nın tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü
SON DAKİKA