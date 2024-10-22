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Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kazanarak 8.838,60 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,3 milyar lira oldu. Peki, sektör endeksleri arasında en çok hangileri kazandırdı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 18:50 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 18:50
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı!

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kazanarak 8.838,60 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, düne göre 184,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,3 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul günü yükseliş ile tamamladı (takvim.com.tr | Arşiv)Borsa İstanbul günü yükseliş ile tamamladı (takvim.com.tr | Arşiv)

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN ÇOK HANGİSİ KAZANDIRDI?

Bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,19 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,58 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda son durum ne? (takvim.com.tr | Arşiv)Küresel piyasalarda son durum ne? (takvim.com.tr | Arşiv)

KÜRESELDE SON DURUM NE?

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken yoğunlaşan bilanço sezonunda temkinli duruşun etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalacağının beklendiğini belirterek, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korudu.

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı!

Türkiye ekonomisi büyüyor (takvim.com.tr | Arşiv)Türkiye ekonomisi büyüyor (takvim.com.tr | Arşiv)

TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ BÜYÜYOR

Türkiye ekonomisinin de bu yıl yüzde 3, gelecek yıl 2,7 büyüyeceği tahmin edildi.
Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar, ABD'de 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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