Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı!

Türkiye ekonomisi büyüyor (takvim.com.tr | Arşiv)

TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ BÜYÜYOR

Türkiye ekonomisinin de bu yıl yüzde 3, gelecek yıl 2,7 büyüyeceği tahmin edildi.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar, ABD'de 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.