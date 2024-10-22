YARIN BAŞLIYOR! BİM'den yumurta, çay, süt yoğurt peynir indirimi! 25 Ekim 2024 aktüel kataloğu
BİM, 25 Ekim itibarıyla geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Her hafta sunduğu fırsatlarla ilgi gören BİM, bu hafta buharlı ütüden kahve makinesine, şarjlı diş fırçasından ankastre setine kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirim sunuyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için dikkat çeken kampanyada, elektrikli düdüklü tencere ve ısıtıcı gibi birçok ev aleti de avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.
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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 17:52Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 17:52
BİM marketleri, 25 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği katalogda, bu hafta mutfak ve kişisel bakım ürünlerinde dikkat çeken fırsatlar yer alıyor.