350 bin TL taşıt kredisi çeksem kaç para öderim? Yeni oranlar belli oldu

Taşıt sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, geri ödeme tutarlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 350 bin TL kredinin geri ödeme tutarı ve detaylar...
Taşıt sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, geri ödeme tutarlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 350 bin TL kredinin geri ödeme tutarı ve detaylar...
📌AKBANK
Faiz Oranı
%3,99
Aylık Taksit
21.662,64 TL
Toplam Ödeme
781.867 TL
📌GARANTİ BBVA
Faiz Oranı
%3,99
Aylık Taksit
21.662,64 TL
Toplam Ödeme
781.605 TL
📌İŞ BANKASI
Faiz Oranı
%3,99
Aylık Taksit
21.662,64 TL
Toplam Ödeme
781.605 TL
📌KUVEYTTÜRK
Kâr Payı Oranı
%3,72
Aylık Taksit
20.708,43 TL
Toplam Ödeme
747.515 TL
📌VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı
%3,89
Aylık Taksit
21.307,16 TL
Toplam Ödeme
768.807 TL
📌ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı
%5,05
Aylık Taksit
25.569,25 TL
Toplam Ödeme
922.243 TL
📌HALKBANK
Faiz Oranı
%5,09
Aylık Taksit
25.721,27 TL
Toplam Ödeme
927.715 TL