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350 bin TL taşıt kredisi çeksem kaç para öderim? Yeni oranlar belli oldu

Araç sahibi olmak isteyenler taşıt kredileri ve faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Akbank,Garanti BBVA ve Ziraat Bankası tarafından 350 bin TL taşıt kredisi hesaplaması belli oldu. Bankalar karşılaştırıldığında taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3.70 ile yüzde 6 aralığında değişiyor. Bazı bankalarda yıllık maliyet oranları ise yüzde 158'e kadar ulaşabiliyor. Peki taşıt kredisinde son durum ne? İşte banka banka 36 ay vadeli 350 bin lira taşıt kredisi geri ödeme koşulları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 09:08 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 09:08
350 bin TL taşıt kredisi çeksem kaç para öderim? Yeni oranlar belli oldu

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Taşıt sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, geri ödeme tutarlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 350 bin TL kredinin geri ödeme tutarı ve detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

📌AKBANK

Faiz Oranı
%3,99

Aylık Taksit
21.662,64 TL

Toplam Ödeme
781.867 TL

📌GARANTİ BBVA

Faiz Oranı
%3,99

Aylık Taksit
21.662,64 TL

Toplam Ödeme
781.605 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

📌İŞ BANKASI

Faiz Oranı
%3,99

Aylık Taksit
21.662,64 TL

Toplam Ödeme
781.605 TL

📌KUVEYTTÜRK

Kâr Payı Oranı
%3,72

Aylık Taksit
20.708,43 TL

Toplam Ödeme
747.515 TL

350 bin TL taşıt kredisi çeksem kaç para öderim? Yeni oranlar belli oldu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

📌VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı
%3,89

Aylık Taksit
21.307,16 TL

Toplam Ödeme
768.807 TL

📌ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı
%5,05

Aylık Taksit
25.569,25 TL

Toplam Ödeme
922.243 TL

📌HALKBANK

Faiz Oranı
%5,09

Aylık Taksit
25.721,27 TL

Toplam Ödeme
927.715 TL

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