22-25 Ekim 2024 temettü ödeme takvimi! Bu hafta temettü ödeyecek hisseler! LIDER, MSGYO, OSMEN...

Temettü Nedir?

Temettü, bir şirketin kârından hissedarlarına pay vermesi anlamına gelir. Şirketler, elde ettikleri kârın bir kısmını yatırımcılarıyla paylaşma kararı alabilir. Yönetim kurulunun aldığı kararla belirlenen bu ödemeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmakta ve hissedarların hesaplarına belirtilen tarihlerde aktarılmaktadır.

Temettü Ödemeleri Ne Zaman Hesaba Yatar?

Belirlenen temettü ödemeleri, KAP'ta açıklanan tarihlerde yapılır ve ödemeler genellikle 2 iş günü içinde yatırımcıların hesaplarına geçer.

Not: Bu haberde yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri ile şirket duyuruları baz alınarak hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların, güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili resmi internet sitelerini ziyaret etmeleri ve bilgileri kontrol etmeleri önemle tavsiye edilir.